الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف هندسية بنظام التعاقد

أمانة منطقة جازان
أرشيفية
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم يوم الأحد 1445/11/11هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.

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