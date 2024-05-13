أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف هندسية بنظام التعاقد

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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم يوم الأحد 1445/11/11هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.