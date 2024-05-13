الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توجيه من إيجار في حالة رفض المؤجر تجديد العقد؟

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن الطريقة التي يمكنه فيها إيقاف قرار المؤجر بعدم تجديد الإيجار.

رفض المؤجر تجديد العقد للمستأجر:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"إذا رفض المؤجر تجديد العقد علماً بأنني ملتزم بالإيجار والموقع مجمع سكني وليس منزل خاص إيش المفروض أسوي كمستأجر مرتاح في مكاني ولا أريد الخروج من السكن؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد.. نسعد بخدمتك".

إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تحذير عاجل من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

بالخطوات.. أسهل طريقة لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. روشن تطرح برنامج "عودة" المنتهي بالتوظيف

أقصى دخل من العمل يؤدي إلى حرمان الوريث من معاش التأمينات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايجار 11:01 م الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. إيجار تكشف كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال

إيجار 6:01 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. هل يمكن زيادة مبلغ إيجار الشقة على المستأجر عبر منصة "إيجار"

صندوق التنمية العقارية 2:00 ص الخميس، 18 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه من الصندوق العقاري بشأن وجود خصومات مع سداد القرض

ايجار 1:00 ص الخميس، 18 أبريل 2024

عاجل.. إيجار تكشف عن سبب يعيق إنهاء العقد عبر المنصة