عاجل.. توجيه من إيجار في حالة رفض المؤجر تجديد العقد؟

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ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن الطريقة التي يمكنه فيها إيقاف قرار المؤجر بعدم تجديد الإيجار.



رفض المؤجر تجديد العقد للمستأجر:



إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"إذا رفض المؤجر تجديد العقد علماً بأنني ملتزم بالإيجار والموقع مجمع سكني وليس منزل خاص إيش المفروض أسوي كمستأجر مرتاح في مكاني ولا أريد الخروج من السكن؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد.. نسعد بخدمتك".كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".