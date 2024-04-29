عاجل.. رواتب تصل إلى 9,800 ريال شهرياً.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة
الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الابتدائية،الكفاءة، الثانوية،
الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات
المتعاقدة في كل من (الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي:
- سائق - عدد 1 - (للرجال)
- عامل - عدد 1 - (للرجال)
- أخصائي دعم تقني - عدد 1 - (للرجال والنساء)
- أخصائي إدارة مشاريع - عدد 1 - (للرجال والنساء)
- عامل نخيل - عدد 2 - (للرجال)
- مهندس عمارة بيئية - عدد 1 - (للرجال والنساء)
- محاسب - عدد 1 - (للرجال والنساء)
- مراقب عمال - عدد 3 - (للرجال)
- مشرف سلامة وجودة - عدد 1 - (للرجال)
- مدير مشروع - عدد 1 - (للرجال)
- مباشر أول - عدد 1 - (للرجال)
- فني صيانة معدات مطبخ - عدد 1 - (للرجال)
- مساعد طاهي - عدد 2 - (للرجال)
- أخصائي دعم فني - عدد 2 - (للرجال والنساء)
- مشرفة أنشطة نسائية - عدد 1 - (للنساء)
- نائب مدير المشروع - عدد 1 - (للرجال والنساء)
- كاتب استقبال وتسليم - عدد 1 - (للرجال)
- مراقب عمال أعمال النظافة - عدد 1 - (للرجال)
- فني الكترونيات - عدد 1 - (للرجال)
- مساعد فني صيانة - عدد 1 - (للرجال)
- فني الشبكة - عدد1 - (للرجال)
- مشغل نظام إدارة المباني - عدد 1 - (للرجال)
- كهربائي - عدد 1 - (للرجال)
المؤهلات
المطلوبة:
- الابتدائية
- الكفاءة
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
الرواتب:
- الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (9,800) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
نبذة عن برنامج
الإحلال والتأهيل:
برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا