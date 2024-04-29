عاجل.. رواتب تصل إلى 9,800 ريال شهرياً.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الابتدائية،الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي:



- سائق - عدد 1 - (للرجال)

- عامل - عدد 1 - (للرجال)

- أخصائي دعم تقني - عدد 1 - (للرجال والنساء)



- أخصائي إدارة مشاريع - عدد 1 - (للرجال والنساء)



- عامل نخيل - عدد 2 - (للرجال)



- مهندس عمارة بيئية - عدد 1 - (للرجال والنساء)



- محاسب - عدد 1 - (للرجال والنساء)



- مراقب عمال - عدد 3 - (للرجال)



- مشرف سلامة وجودة - عدد 1 - (للرجال)



- مدير مشروع - عدد 1 - (للرجال)



- مباشر أول - عدد 1 - (للرجال)



- فني صيانة معدات مطبخ - عدد 1 - (للرجال)



- مساعد طاهي - عدد 2 - (للرجال)



- أخصائي دعم فني - عدد 2 - (للرجال والنساء)



- مشرفة أنشطة نسائية - عدد 1 - (للنساء)



- نائب مدير المشروع - عدد 1 - (للرجال والنساء)



- كاتب استقبال وتسليم - عدد 1 - (للرجال)



- مراقب عمال أعمال النظافة - عدد 1 - (للرجال)



- فني الكترونيات - عدد 1 - (للرجال)



- مساعد فني صيانة - عدد 1 - (للرجال)



- فني الشبكة - عدد1 - (للرجال)



- مشغل نظام إدارة المباني - عدد 1 - (للرجال)



- كهربائي - عدد 1 - (للرجال)





المؤهلات المطلوبة:



الرواتب:



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:



طريقة التقديم:

