عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC" للثانوية فأعلى

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كشفت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، استمرار التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".

وأوضحت أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:

1 - ممثل خدمات العملاء – بالقصيم.

2 - ممثل خدمات العملاء – بالمدينة.

3 - ممثل خدمات العملاء – بالرياض.





الشروط

المزايا



طريقة التقديم

