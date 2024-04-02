عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC" للثانوية فأعلى

كشفت
شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، استمرار التقديم
للرجال والنساء لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".
وأوضحت أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
1 - ممثل خدمات العملاء – بالقصيم.
2 - ممثل خدمات العملاء – بالمدينة.
3 - ممثل خدمات العملاء – بالرياض.
الشروط
- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة (24 ساعة).
المزايا-
مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التامين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء.
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوترة وهاتف أرضي إنترنت.
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- راتب شهري يبدأ من (4000 - 8000) فأعلى (يحدد حسب كل مشروع).
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط.