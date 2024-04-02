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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC" للثانوية فأعلى

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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كشفت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، استمرار التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".اضافة اعلان
وأوضحت أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
1 - ممثل خدمات العملاء – بالقصيم.
2 - ممثل خدمات العملاء – بالمدينة.
3 - ممثل خدمات العملاء – بالرياض.

الشروط


- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة (24 ساعة).

المزايا

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التامين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء.
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة  3 جوالات مفوترة وهاتف أرضي إنترنت. 
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- راتب شهري يبدأ من (4000 - 8000) فأعلى (يحدد حسب كل مشروع).
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط.

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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