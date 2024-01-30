عاجل.. راتب 14 ألف ريال.. "تداول" تُعلن عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف بهذه المميزات

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أعلنت مجموعة تداول عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





المسارات التدريبية



الشروط العامة



عن برنامج تداول للخريجين



يوفر البرنامج التدريبي:



1 - مسار الأسواق.2 - المسار القانوني.3 - مسار إدارة الحفظ.4 - مسار أمن المعلومات.5 - مسار الموارد البشرية.6 - مسار الإدراج والمبيعات.7 - مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.8 - مسار تقنية المعلومات والتقنيات الرقمية.9 - مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.1 - التفرغ التام.2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.4 - أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكنًا من اللغة الإنجليزية.5- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم.6 - بالإضافة لشروط خاصة أخرى حددتها المجموعة في الملف التعريفي.مزايا برنامج تداول لتطوير الخريجين:- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.- راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.- راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.- توظيف مباشر بعد الاجتياز في مجموعة تداول السعودية.- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).- مهام وظيفية حقيقية.- دورات تدريبية مكثفة.- تدريب على رأس العمل.- التوجيه والإرشاد والتطوير الشخصي.





طريقة التقديم



وأوضحت مجموعة تداول أن التقديم على التدريب الحكومي المنتهي بالتوظيف متاح عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ).وبرنامج تداول لتطوير الخريجين، هو برنامج جديد يستهدف الخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية، ولديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير خارج الصندوق.

تم تصميم (برنامج تداول لتطوير الخريجين) بهدف تطوير المهارات الخاصة بالخريجين في مجالات متنوعة.

وستكون مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، مع توفير فرص غير محدودة وخبرات متقدمة في السوق المالية، مع العديد من المزايا التنافسية التي تقدمها تداول.



