هل يجب الإفصاح عن المكافأة الجامعية ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

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اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها الطلاب ضمن مصادر الدخل، لتقدير مدى استحقاق الدعم من عدمه.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم إضافة وحفظ".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".

تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم اضافة وحفظ ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك

— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 5, 2024

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



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