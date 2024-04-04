عاجل.. حساب المواطن يكشف سر تفاوت مبلغ الدعم من شهر لآخر

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كشف حساب المواطن، أسباب تفاوت مبلغ الدعم من شهر لآخر، وذلك في أعقاب إيداع الدفعة 77 - شهر إبريل.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)". ⁦

يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩، نسعد بخدمتك April 3, 2024

الدفعة 77 من حساب المواطن



تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وفي وقت مبكر الأربعاء، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩.وأعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.7 مليون مستفيد وتابع.- 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.