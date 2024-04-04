عاجل.. هل يشترط حد أقصى لأعداد التابعين في حساب المواطن؟.. توضيح من البرنامج

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يلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.

ويمكن إضافة تابع جديد لحساب رب الأسرة من خلال حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين) عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط (من هنا).





التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن



أعداد التابعين في حساب المواطن



لا يوجد عدد محدد لإضافة التابعين، ويلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، وفي حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 مارس سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 4, 2024

المستهدفون من حساب المواطن

خطوات التسجيل في حساب المواطن

