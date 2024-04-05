عاجل.. حقيقة استثناء الدارسين بالخارج من "خصم" حساب المواطن

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نفى حساب المواطن صرف الدعم كاملاً للدارسين بالخارج على نفقتهم الشخصية، حتى بعد تجاوز المدة الممنوحة للبقاء خارج المملكة.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يوجد استثناء حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي



لا يوجد استثناء حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من90 يوم خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 3, 2024

لماذ التفاوت في قيمة دعم حساب المواطن من شهر لآخر؟



أهلية حساب المواطن



قيمة استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

