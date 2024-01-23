عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يُصرف الدعم لأرملة مواطن أجنبية؟

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أوضح حساب المواطن أن أرملة المواطن الأجنبية يمكنها
الاستفادة من الدعم المقدم في البرنامج عبر إجراء واحد.
هل يُصرف دعم حساب المواطن لأرملة مواطن أجنبية؟وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": إنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية "أرملة"
يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع
معال"، وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو
بطاقة العائلة".
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جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "هل يُصرف حساب المواطن لزوجة مواطن أجنبيه؟ ولكن الزوج متوفى قريب".
وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية "أرملة" يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 22, 2024
إضافة الزوج الأجنبي في حساب المواطنوفي ذات السياق أجاب حساب المواطن أيضًا عن استفسار
حول كيفية إضافة الزوج الأجنبي مع الزوجة في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالاً تقول فيه: "هل يحب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية في حالة زوج المواطنة أجنبي أم يكتفي بإرفاق عقد الزواج الموثق؟ لأن الخطاب في المحكمة ولا توجد نسخة منه".
وجاء الرد: "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة".
5 حالات تحصل فيها
الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجهاوفي رد سابق، حدد "حساب المواطن"، خمس حالات
تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيس بعيدًا عن زوجها.
جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الزوجات تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولأبنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟
وقالت "خدمة المستفيدين"، إنه "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية: المهجورة - متزوجة من غير سعودي - عائلة سجين - عائلة فاقد الأهلية - زوجها غائب".
واشترطت "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
التسجيل الجديد في حساب المواطنأتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم
وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
قيمة استحقاق حساب المواطنيمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن،
التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.