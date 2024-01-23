عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يُصرف الدعم لأرملة مواطن أجنبية؟

أوضح حساب المواطن أن أرملة المواطن الأجنبية يمكنها الاستفادة من الدعم المقدم في البرنامج عبر إجراء واحد.





وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية "أرملة" يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)، نسعد بخدمتك