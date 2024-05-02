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لهؤلاء الخريجين.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة بالرياض

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض

1- مدير عام التوعية.
2 - رئيس التدقيق الداخلي.
3 - مدير المحافظ إدارة التنفيذ.
4 - مدير الإبلاغ عن المخاطر.
5 - مدير التخطيط والمتابعة.
6 - مشرف الرواتب والمزايا.
7 - أخصائي قيادة مراقبة الأداء.
8 - أخصائي قيادة استمرارية الأعمال.
9 - مدير قسم الموانئ البرية - الدعم الميداني.
10 - أخصائي أول إدارة الأداء والتطوير الوظيفي.
11 - أخصائي رئيس في توافر البيانات ومشاركتها.

التخصصات المطلوبة

- المالية.
- المحاسبة.
- الإحصاء.
- التسويق.
- علم البيانات.
- إدارة المخاطر.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- علوم الحاسب.
- العلاقات العامة.
- الهندسة المدنية.
- تقنية المعلومات.
- الموارد البشرية.
- الهندسة المعمارية.
- الاتصال والإعلام.
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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