عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا لم يتم صرف الدعم لك هذا الشهر؟

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أوضح برنامج حساب المواطن أن حالة الأهلية "غير مؤهل" هي أحد أسباب عدم صرف الدعم للمواطنين خلال الدفعة 75 لشهر فبراير الجاري.

وكان البرنامج قد كشف عن تفاصيل الدفعة الـ 75– شهر فبراير، وأعلن أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.





الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن



وعليكم السلام، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 17, 2024

البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" بخصوص هذا الأمر: " في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض).وأضاف: "وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " السلام عليكم لم يتم صرف حساب المواطن لي هذا الشهر، وتم تغيير دراسة الأهلية لدي إلى غير مؤهل بسبب عدم إثبات استقلالية المسكن، على الرغم من وجود صك إلكتروني في منصة إيجار لديّ؟ الرجاء المساعدة".ووفي وقت سابق، تساءل أحد المستفيدين قائلًا: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الاعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".وردًا على ذلك، قال البرنامج: "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".وأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال الخطوات التالية:- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن ( من هنا ).- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.- اختر (دراسة الأهلية) وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.





معرفة نتيجة الاعتراض



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل "يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك".وفيما يلي الخطوات:-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ( من هنا ).-تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.-النقر على أيقونة "دراسة الأهلية".-ستظهر أسباب عدم أهلية العائل.-الضغط على "تقديم اعتراض".-تعبئة جميع البيانات المطلوبة من المستحق.-إرفاق المستندات التي تدعم طلب الاعتراض إن وجدت.-النقر على "إرسال الطلب".في حالة قبول طلب الاعتراض يتم تعويض المستحق عن الفترة الماضية بأثر رجعي أقصاه خمسة أشهر.ويأتي تقديم طلب الاعتراض بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.وفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:- دراسة الأهلية.- اعتراضاتي.- الاعتراضات الحالية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

