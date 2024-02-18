عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا لم يتم صرف الدعم لك هذا الشهر؟

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أوضح برنامج حساب المواطن أن حالة الأهلية "غير
مؤهل" هي أحد أسباب عدم صرف الدعم للمواطنين خلال الدفعة 75 لشهر فبراير
الجاري.
وكان البرنامج قد كشف عن تفاصيل الدفعة الـ 75– شهر فبراير، وأعلن أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.
الاعتراض على الأهلية في حساب المواطنوقال حساب المواطن على حسابه الرسمي بمنصة
"إكس" بخصوص هذا الأمر: " في حال كانت حالة
الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم
الأهلية من خلال (دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض).
وأضاف: "وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " السلام عليكم لم يتم صرف حساب المواطن لي هذا الشهر، وتم تغيير دراسة الأهلية لدي إلى غير مؤهل بسبب عدم إثبات استقلالية المسكن، على الرغم من وجود صك إلكتروني في منصة إيجار لديّ؟ الرجاء المساعدة".
وعليكم السلام، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 17, 2024
البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهليةووفي وقت سابق، تساءل أحد المستفيدين قائلًا: "هل
يوجد وقت مخصص لتقديم الاعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".
وردًا على ذلك، قال البرنامج: "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
الاستعلام عن أهلية حساب المواطنوأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال
الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر (دراسة الأهلية) وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن
وفيما يلي الخطوات:
-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا).
-تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
-النقر على أيقونة "دراسة الأهلية".
-ستظهر أسباب عدم أهلية العائل.
-الضغط على "تقديم اعتراض".
-تعبئة جميع البيانات المطلوبة من المستحق.
-إرفاق المستندات التي تدعم طلب الاعتراض إن وجدت.
-النقر على "إرسال الطلب".
في حالة قبول طلب الاعتراض يتم تعويض المستحق عن الفترة الماضية بأثر رجعي أقصاه خمسة أشهر.
ويأتي تقديم طلب الاعتراض بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
معرفة نتيجة الاعتراض
وفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال
الخطوات التالية:
- دراسة الأهلية.
- اعتراضاتي.
- الاعتراضات الحالية.
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.