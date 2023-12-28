هل سيتم صرف دعم حساب المواطن الشهر القادم؟.. رد من البرنامج

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ليس من أمر يثير التساؤل بين الملايين من مستفيدي حساب المواطن أكثر من معرفة مصير برنامج الدعم، الذي جرى إطلاقه قبل 6 أعوام من الآن، بغرض التخفيف من آثار التوسعات الاقتصادية. اضافة اعلان



وعليكم السلام، تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر، علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 28, 2023

دفعة يناير من حساب المواطن



تعديل ضوابط حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

