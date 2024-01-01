كم عدد أيام السفر خارج المملكة التي تؤدي إلى توقف حساب المواطن؟

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حدد حساب المواطن، عدد أيام البقاء خارج المملكة التي تؤدي إلى توقف حساب المواطن.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".

اهلا بك، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقاً للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 1, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

