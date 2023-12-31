تنبيه مهم بخصوص صرف حساب المواطن للمقيم خارج المملكة للعلاج

حدد حساب المواطن، شروط منح الدعم للمواطن المقيم خارج المملكة للعلاج.





يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي ، نسعد بخدمتك