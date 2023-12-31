تنبيه جديد بخصوص تحديث بيانات حساب المواطن

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قال حساب المواطن، إنه لا يتعين إجراء تحديث على بيانات المستفيدين في برنامج الدعم، على ضوء التحديثات التي يجريها على منصته الإلكترونية. اضافة اعلان





تحديث حساب المواطن



وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".وأفاد حساب المواطن في تنويه سابق بأنه يتم إجراء تحديث على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

عزيزي المستفيد ، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 30, 2023

مصير حساب المواطن



تعديل ضوابط حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

