رواتب ومزايا تنافسية.. الإعلان عن وظائف شاغرة ومتنوعة في "سابك"

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أعلنت شركة الصناعات الأساسية "سابك" عن توفر عدد (65) وظيفة شاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية- عالم
- مراقب
- محلل أول
- متدرب مالي
- عامل كهرباء
- عالم البيانات
- عالم تحليلي
- أخصائي بيئي
- مهندس تصنيع
- فني كهربائي
- مهندس مدني
- محلل لوجستي
- كهربائي صناعي
- مهندس عمليات
- مهندس كهربائي
- مدير تطوير الأعمال
- ممثل خدمة عملاء
- متدرب موارد بشرية
- محلل عمليات الأفراد
- مدير حساب العمليات
- مهندس أصول الأجهزة
- مساعد مراقب الموقع
- فني صيانة ميكانيكية
- أخصائي تطوير المنتجات
- مهندس أداء الموثوقية
- مهندس سلامة العمليات
- متخصص التقارير الضريبية
- مدير أول العلوم التحليلية
- أخصائي الاتصالات الداخلية
- أخصائي استحقاقات التقاعد
- متخصص في التوريد والمخزون
- مهندس البيئة والصحة والسلامة
- أخصائي أول العلاقات الحكومية
- أخصائي أول العلاقات الحكومية
- مهندس رئيسي تطوير التطبيقات
- أخصائي التمكين وإدارة أصحاب وإدارة المصلحة
- (وظائف متعددة أخرى)
التخصصات المطلوبة
- الإدارة
- المالية
- العلوم
- التصنيع
- الكيمياء
- الاتصالات
- الصحافة
- التسويق
- المبيعات
- الهندسة
- المحاسبة
- علوم المواد
- إدارة الأعمال
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- تقنية العمليات
- هندسة العمليات
- تقنية المعلومات
- الهندسة المدنية
- العلوم الأجتماعية
- التقنية الكيميائية
- الكيمياء التحليلية
- كيمياء البوليمرات
- الخدمات اللوجستية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- إدارة الموارد البشرية
- الهندسة الميكانيكية
- الصحة والسلامة المهنية
- (تخصصات أخرى)
الشروط- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
المميزات- نظام تملك المنازل.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.