الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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رواتب ومزايا تنافسية.. الإعلان عن وظائف شاغرة ومتنوعة في "سابك"

شركة سابك
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
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أعلنت شركة الصناعات الأساسية "سابك" عن توفر عدد (65) وظيفة شاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- عالم
- مراقب          
- محلل أول   
- متدرب مالي
- عامل كهرباء
- عالم البيانات                   
- عالم تحليلي
- أخصائي بيئي         
- مهندس تصنيع         
- فني كهربائي      
- مهندس مدني   
- محلل لوجستي  
- كهربائي صناعي      
- مهندس عمليات
- مهندس كهربائي    
- مدير تطوير الأعمال     
- ممثل خدمة عملاء             
- متدرب موارد بشرية                 
- محلل عمليات الأفراد
- مدير حساب العمليات
- مهندس أصول الأجهزة   
- مساعد مراقب الموقع
- فني صيانة ميكانيكية
- أخصائي تطوير المنتجات        
- مهندس أداء الموثوقية
- مهندس سلامة العمليات 
- متخصص التقارير الضريبية     
- مدير أول العلوم التحليلية  
- أخصائي الاتصالات الداخلية 
- أخصائي استحقاقات التقاعد       
 - متخصص في التوريد والمخزون   
- مهندس البيئة والصحة والسلامة      
- أخصائي أول العلاقات الحكومية     
- أخصائي أول العلاقات الحكومية     
- مهندس رئيسي تطوير التطبيقات   
- أخصائي التمكين وإدارة أصحاب وإدارة المصلحة      
- (وظائف متعددة أخرى)

التخصصات المطلوبة


- الإدارة      
- المالية   
- العلوم
- التصنيع    
- الكيمياء       
- الاتصالات 
- الصحافة
- التسويق
- المبيعات
- الهندسة          
- المحاسبة   
- علوم المواد  
- إدارة الأعمال  
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية   
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية       
- تقنية العمليات
- هندسة العمليات  
- تقنية المعلومات
- الهندسة المدنية
- العلوم الأجتماعية
- التقنية الكيميائية 
- الكيمياء التحليلية
- كيمياء البوليمرات 
- الخدمات اللوجستية     
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية 
- الهندسة الكيميائية 
- إدارة الموارد البشرية 
- الهندسة الميكانيكية    
- الصحة والسلامة المهنية
- (تخصصات أخرى)

الشروط

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

المميزات

- نظام تملك المنازل.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.



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