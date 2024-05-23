الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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عند التقديم في الضمان كمستقل وفي حساب المواطن كتابع.. هل يتأثر الدعم للعائل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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قال حساب المواطن، إن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور كمستقل وفي حساب المواطن كتابع لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم للعائل.  اضافة اعلان
وأضاف ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك على رب الأسرة، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".


أهلية حساب المواطن 


يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

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