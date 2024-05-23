عند التقديم في الضمان كمستقل وفي حساب المواطن كتابع.. هل يتأثر الدعم للعائل؟

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قال حساب المواطن، إن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور كمستقل وفي حساب المواطن كتابع لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم للعائل.

وأضاف ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك على رب الأسرة، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".



وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك على رب الأسرة، وفي حال انطبقت عليه شروط الاهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك May 23, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟

