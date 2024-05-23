عند التقديم في الضمان كمستقل وفي حساب المواطن كتابع.. هل يتأثر الدعم للعائل؟

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قال حساب المواطن، إن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور كمستقل وفي حساب المواطن كتابع لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم للعائل.
وأضاف ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك على رب الأسرة، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".
وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك على رب الأسرة، وفي حال انطبقت عليه شروط الاهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 23, 2024
أهلية حساب المواطن
يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.