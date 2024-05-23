عاجل.. كم يستغرق التحقق من الحساب البنكي الجديد؟.. رد من حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن الوقت الذي يستغرقه التحقق من الحساب البنكي الجديد للمستفيد.
وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 إبريل" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "يونيو"، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية".
اهلا بك ، في حال تم تغيير الايبان البنكي بعد تاريخ " 10 ابريل" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "يونيو" ، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 22, 2024
خطوات تغيير الحساب البنكي حدد حساب المواطن، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي عبر البوابة الإلكترونية في برنامج الدعم.
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- اختيار تبويب ملف مستفيد.
- الضغط على صفحة الحساب البنكي.
- تغيير الحساب البنكي والضغط على حفظ.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
أهلية حساب المواطن
يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".