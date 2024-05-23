عاجل.. كم يستغرق التحقق من الحساب البنكي الجديد؟.. رد من حساب المواطن

أ أ

كشف حساب المواطن عن الوقت الذي يستغرقه التحقق من الحساب البنكي الجديد للمستفيد.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 إبريل" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "يونيو"، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية".



اهلا بك ، في حال تم تغيير الايبان البنكي بعد تاريخ " 10 ابريل" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "يونيو" ، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 22, 2024

خطوات تغيير الحساب البنكي



حدد حساب المواطن، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي عبر البوابة الإلكترونية في برنامج الدعم.

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

- اختيار تبويب ملف مستفيد.

- الضغط على صفحة الحساب البنكي.

- تغيير الحساب البنكي والضغط على حفظ.







المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن

