مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش مع أهلها.. هل تستحق معاش الضمان؟

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

وأتاحت الوزارة، التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) من هنا







المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور



يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)



سُعدنا بتواصلك. حياك الله ,المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطوريمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية) https://t.co/QNwBc7qkCN سُعدنا بتواصلك. May 23, 2024

ضوابط لاستحقاق المطلقات



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



- يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.- ألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها.- عمر المطلقة لا يجب أن يزيد عن 65 عاما، وألا يقل عن 35 عاما.- أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم.- أن يكون لدى المطلوب حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريًا.- يجب أن يكون طليق المتقدمة سعودي الجنسية.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.