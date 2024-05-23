مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش مع أهلها.. هل تستحق معاش الضمان؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".
وأتاحت الوزارة، التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) من هنا
حياك الله ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 23, 2024
المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور
يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)https://t.co/QNwBc7qkCN
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ضوابط لاستحقاق المطلقات- يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.
- ألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها.
- عمر المطلقة لا يجب أن يزيد عن 65 عاما، وألا يقل عن 35 عاما.
- أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم.
- أن يكون لدى المطلوب حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريًا.
- يجب أن يكون طليق المتقدمة سعودي الجنسية.
ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.