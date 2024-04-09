عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل يمكن التأمين على عقود العمالة القديمة؟

أ أ

تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية.



التأمين على عقود العمالة



منصة مساند ورمز التحقق



جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية التأمين على عقد قديم لعاملة منزلية، بعد عمل نقل كفالة لها؟.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. نعتذر منك ولكن خدمة التأمين تشمل العقود الجديدة فقط".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال

الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم



كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".