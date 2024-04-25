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عاجل.. تنبيه مهم من الجوازات للمواطنين بشأن انتهاء سريان جواز السفر

الجواز
أرشيفية
أ أ
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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال من قبل مواطن يستفسر فيه عن دفع غرامة مالية في حالة انتهاء الجواز ومحاولة تجديده مرة أخرى.

تجديد جواز السفر:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. الجواز حقي مطوف له سنتين هل وقت التجديد فيه غرامة على التأخير أو لا؟".
وجاء الرد من الجوازات بالقول :" وعليكم السلام.. للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان صلاحية  جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية. سعدنا بتواصلك".

نقل مهنة السائق الخاص إلى شاحنة:

كما تفاعلت إدارة الجوازات مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن إمكانية نقل مهنة السائق الخاص إلى سائق شاحنة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيفية تعديل مهنة السائق الخاص إلي مهنة سائق شاحنة على نفس الكفيل؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. يرجى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة. شكرًا لتواصلك ".

عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين:

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16667) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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