الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة الابن المعاق

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية إضافة دخل ابنه المعاق ومدى تأثير ذلك على الاستحقاق في حساب المواطن.

دخل المعاق في حساب المواطن:

اضافة اعلان
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه:" السلام عليكم.. عندي ابن معاق يصرفله راتب شهري.. كيف أضيف دخله من الشؤون الاجتماعية".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. لا يتم الإفصاح عن التأهيل الشامل ضمن الدخل، نسعد بخدمتك".

ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟


كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".

إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".
وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".



اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. ما هي آخر خطوة لمعرفة مسار تملك العقار؟ إحكام تجيب

عاجل.. أضاف تابع ولم يأته الرد بأنه مؤهل .. توضيح مهم من حساب المواطن

عاجل.. وظائف بشركة خدمات الملاحة الجوية برواتب مميزة.. التقديم ينتهي خلال ساعات

توقفت الدفعات رغم توفر الأهلية وتقديم 5 اعتراضات.. حساب المواطن يوجه بإجراء مهم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 12:50 م السبت، 13 أبريل 2024

توقفت الدفعات رغم توفر الأهلية وتقديم 5 اعتراضات.. حساب المواطن يوجه بإجراء مهم

حساب المواطن - صورة ارشيفية 2:00 ص الجمعة، 29 مارس 2024

عاجل.. بياناته صحيحة في حساب المواطن وشهر مؤهل وآخر غير مؤهل.. ماذا يفعل؟

حساب المواطن - عملة - ريال 5:15 م الخميس، 28 مارس 2024

عاجل.. غير عازب وراتبي 4 آلاف ولدي عقد إيجار هل يشملني حساب المواطن؟ البرنامج يجيب

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 6:00 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

عاجل.. تزوجت ولديها 3 أولاد من طليقها.. كيف يتم إضافتهم في حساب المواطن؟