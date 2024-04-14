عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة الابن المعاق

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية إضافة دخل ابنه المعاق ومدى تأثير ذلك على الاستحقاق في حساب المواطن.



دخل المعاق في حساب المواطن:

ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟

إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه:" السلام عليكم.. عندي ابن معاق يصرفله راتب شهري.. كيف أضيف دخله من الشؤون الاجتماعية".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. لا يتم الإفصاح عن التأهيل الشامل ضمن الدخل، نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".