عاجل.. بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عدد الفرص
الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها حيث بلغت 65.045 فرصة وظيفية،
وذلك خلال النصف الأول من عام 2023م.
فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد وأوضحت المؤسسة،
أنها نفذت عددًا من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة
لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها:
- مبادرة فرصة عمل لكل خريج، ولتحقق مستهدفات ذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.