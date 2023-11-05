عاجل.. بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها حيث بلغت 65.045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023م. اضافة اعلان





فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد



86 مذكرة 300 ملتقى 322 برنامج لتوظيف الخريجين

