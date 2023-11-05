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عاجل.. بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين

فرص وظائف
وظائف شاغرة
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها حيث بلغت 65.045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023م.اضافة اعلان

فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد

 وأوضحت المؤسسة، أنها نفذت عددًا من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها:

- مبادرة فرصة عمل لكل خريج، ولتحقق مستهدفات ذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.

86 مذكرة 300 ملتقى 322 برنامج لتوظيف الخريجين

 وأضافت، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تمّ توقيع 86 مذكرة تفاهم مع عدة جهات من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالي 300 ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ 322 برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.


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