رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

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أعلنت شركة "الأهلي إسناد" عن طرح وظائف متعددة للعمل في قطاع البنوك "البنك الأهلي السعودي"، لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والظهران، على النحو التالي: اضافة اعلان





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