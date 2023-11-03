رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

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أعلنت شركة "الأهلي إسناد" عن طرح وظائف متعددة للعمل في قطاع البنوك "البنك
الأهلي السعودي"، لحملة الدبلوم فأعلى.
وأوضحت أن الوظائف متاحة في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والظهران، على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
1- سكرتير تنفيذي "عدد 2 - للرجال والنساء".
2- موظف خدمة عملاء "عدد 10 - للرجال والنساء".
3- مستشار مبيعات التمويل العقاري "عدد 1 - للرجال والنساء".
* الشروط العامة:
1- التفرغ التام.
2- حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.
3- اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.
4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
5- الامتثال لسياسات واجراءات التحصيل والبنك الأهلي التجاري.
6- إدارة عملية الاتصال مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة.
* المميزات
- رواتب تنافسية.
- تأمين طبي فئة (A).
- مكافآت سنوية حسب الأداء.
- تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.