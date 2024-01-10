عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

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كشفت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك والوفد الدائم في نيويورك، والقنصلية العامة في هيوستن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس"، وذلك على النحو التالي:
طريقة ورابط التقديم على وظائف وزارة الخارجيةالمسميات
الوظيفية
1 – باحث.
2 - باحث قانوني.
3 - إدارية مساندة.
4 - سكرتير تنفيذي.
5 - مترجم لغة إنجليزية.
6 - أخصائي علاقات عامة.
شروط
التقديم على وظائف وزارة الخارجية-
أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
- أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المزايا
الوظيفية-
أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.