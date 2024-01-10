عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

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كشفت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك والوفد الدائم في نيويورك، والقنصلية العامة في هيوستن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس"، وذلك على النحو التالي:

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طريقة ورابط التقديم على وظائف وزارة الخارجية



شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية



المزايا الوظيفية



طريقة التقديم

