عاجل.. برواتب 6 آلاف ريال.. طرح 352 وظيفة بالتدريب التقني بالمدينة المنورة

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أعلنت إدارة التشاركيات والتنسيق الوظيفي بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر (352) فرصة وظيفية للرجال والنساء حملة الدبلوم فأعلى في مشروع نيوم (سندالة) على النحو التالي.





طرح 352 وظيفة بالتدريب التقني بالمدينة المنورة



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