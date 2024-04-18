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عاجل.. برواتب 6 آلاف ريال.. طرح 352 وظيفة بالتدريب التقني بالمدينة المنورة

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التدريب التقني بالمدينة المنورة
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أعلنت إدارة التشاركيات والتنسيق الوظيفي بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر (352) فرصة وظيفية للرجال والنساء حملة الدبلوم فأعلى في مشروع نيوم (سندالة) على النحو التالي.اضافة اعلان

طرح 352 وظيفة بالتدريب التقني بالمدينة المنورة

المسميات الوظيفية

- مراسل
- مضيفة
- بواب VIP
- مدير التجزئة
- مدير تصميم
- مدير التكليف
- أمين الصندوق
- مشرف مطعم 
- مساعد مبيعات
- مراقب المخزون
- مدير مركز الاتصال
- مدير ضمان الجودة
- مساعد مبيعات أول
- مساعد مدير المتجر
- مدير الصحة والسلامة
- مضيف علاقات الضيوف
- مهندس أول FM (خدمات ELV)
- مهندس مرافق كهربائية متخصص
- مهندس مرافق ميكانيكية متخصص
- منسق FM (البيئة والمناظر الطبيعية)
- مهندس متخصص في النسيج / الديكور
- مهندس مرافق ELV متخصص (BMS / CCTV)
- أخصائي التدبير المنزلي لكبار الشخصيات (أنثى)
- مهندس أول FM (خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية)
- (وظائف أخرى)

المميزات

1 - توفر سكن.
2 - الراتب 6000 ريال.
3 - وجبات (إفطار - غداء - عشاء).

الشروط 


- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة
- خبرة سابقة في نفس المجال

طريقة التقديم


التقديم متاح حاليا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1445/10/13هـ الساعة 8 صباحًا.

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