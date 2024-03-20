عاجل.. براتب 8000 ريال.. "STC" تعلن وظائف متعددة في مركز خدمة العملاء للثانوية فأعلى

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أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".

وأضافت، وذلك للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





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