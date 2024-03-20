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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 8000 ريال.. "STC" تعلن وظائف متعددة في مركز خدمة العملاء للثانوية فأعلى

STC
STC
أ أ
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أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".

وأضافت، وذلك للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - ممثل خدمات العملاء – بالقصيم.
2 - ممثل خدمات العملاء - بالمدينة المنورة.
3 - ممثل خدمات العملاء - شؤون السياحة العامة بالرياض.

الشروط



- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة (24 ساعة).

 المزايا

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- العمل شفتات "8 ساعات خلال الـ 24 ساعة".
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
- التامين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء .
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة  3 جوالات مفوترة وهاتف أرضي إنترنت. 
- راتب شهري يبدأ من (4,000 - 8,000) فأعلى "يحدد حسب كل مشروع".
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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