وزارة الطاقة تفتح باب التقديم على عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 50 وظيفة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض، الظهران، أبها، بريدة، تبوك، الخفجي). اضافة اعلان

وقالت الوزارة إن القبول سيكون وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية



وظائف وزارة الطاقة.. أماكن العمل:



وظائف الطاقة.. المؤهلات المطلوبة:



طريقة التقديم:

