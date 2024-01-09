وزارة الطاقة تفتح باب التقديم على عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 50
وظيفة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض، الظهران، أبها، بريدة، تبوك،
الخفجي).
وقالت الوزارة إن القبول سيكون وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية- أخصائي أول
سلامة ووقاية.
- مهندس تخطيط فني للأراضي.
- أخصائي تخطيط فني للأراضي.
- أخصائي أول تخطيط فني للأراضي.
- خبير أول دراسات وتحليل دولي.
- مُستشار.
- أخصائي أول دراسات وتحليل دولي.
- مراجع أول.
- كبير مراجعين تقنية معلومات.
- مهندس محترف استدامة وتغير مناخي.
- خبير توطين سلاسل الإمداد.
- أخصائي توطين الخدمات.
- خبير أول تحليل بيانات.
- خبير دعم إداري.
- أخصائي دعم إداري.
- كبير مهندسين شؤون طاقة الرياح.
- مهندس محترف شؤون الطاقة الشمسية.
- كبير مهندسين شؤون الطاقة الشمسية.
- مهندس خبير تحليل ودراسات.
- أخصائي أعمال التوليد الموزع.
- مهندس محترف أعمال التوليد الموزع.
- مدير مكتب.
- أخصائي اقتصاديات الغير نفطية.
- مهندس أول كود البناء السعودي.
- مستشار.
- خبير تطوير أعمال.
- أخصائي أول تطوير سياسات.
- أخصائي تراخيص.
- أخصائي أول أمن سيبراني.
- مهندس محترف قياس زيت وغاز.
- مهندس محترف بتروكيماويات.
- خبير تطوير.
- مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات.
- مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات.
- كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات.
- خبير تخطيط.
- مراقب ميداني.
- مستشار - الإدارة العامة للابتكار والتطوير.
- أخصائي اتصالات إدارية.
- أخصائي أول اتصالات إدارية.
- خبير أول الخدمات الداعمة والمواءمة.
- خبير الخدمات الداعمة والمواءمة.
- أخصائي أول هيدروجين نظيف.
- خبير هيدروجين نظيف.
- مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.
- مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.
- أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.
- أخصائي مشاريع بحثية.
- مدير المشاريع البحثية.
وظائف وزارة الطاقة.. أماكن العمل:- الرياض.
- الظهران.
- أبها.
- تبوك.
- بريدة.
- تبوك.
- الخفجي.
وظائف الطاقة.. المؤهلات المطلوبة:- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
طريقة التقديم:- من خلال
الرابط التالي:
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