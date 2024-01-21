الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم

طيران ناس
شركة طيران ناس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة طيران ناس، عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات من حملة الثانوية أو الدبلوم، للعمل في الضيافة الجوية بمسمى "مضيف جوي" في الدمام على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط ووظائف طيران ناس

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون العمر من 21 إلى 31 سنة.
- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
- لا يشترط الخبرة.
- إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية
- الحد الأدنى للطول (160) للنساء أو (168) للرجال.
- تناسب الطول مع الوزن.
- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصل.
- لائق طبيًا.
- جواز سفر ساري المفعول.

وظائف طيران ناس.. المزايا

1ـ رواتب أساسية تنافسية تتراوح من (8,000) حتى (9,000).
2- المشاركة في أنشطة الشركة.
3- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
4- علاوات بدل ساعات الطيران.
5ـ 30 يومًا إجازة سنوية.

المهام والوصف الوظيفي

- التعامل مع شكاوى العملاء بفعالية وكفاءة باستخدام مهارات حل المشكلات وصنع القرار.
- ضمان تلبية احتياجات الآخرين بطريقة مهنية ومتحمسة ورعاية من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة وفهم الثقافات الأخرى.
- مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.
- التحقق من نظافة المقصورة وتوقيع نموذج تنظيف المقصورة الذي قدمه مشرف التنظيف.
- تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.
- الإسهام في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.
- الإسهام في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.
- التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم.

نبذة عن الشركة

طيران ناس شركة طيران سعودية خاصة تابعة لشركة ناس القابضة، تأسست ناس سنة 2007م وتعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة (الطيران الاقتصادي) وذلك بعد فوزها في المنافسة على تصريح لتشغيل الرحلات الجوية المجدولة داخل السعودية.
يقع مقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض، وتتخذ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزين لعملياتها.

طريقة التقديم

التقديم سيكون حضوريًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1445/7/14هـ  (الموافق 2024/1/26م):

موقع الحضور

الدمام: العزيزية كمباوند.

اقرأ أيضا

عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويضٍ خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية اشتراك طالب جامعي يدفع إيجاره للكلية بالبرنامج

طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

القطار الهيدروجيني
10:22 م السبت، 20 يناير 2024

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

قطار خادم الحرمين
9:58 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

العمالة المنزلية - مساند - الموارد
7:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. كيفية نقل كفالة عبر "مساند" 1445

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
6:40 م السبت، 20 يناير 2024

بدء القبول لبرامج الدبلوم في التدريب التقني والمهني بالقصيم غداً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة
12:27 م الأحد، 21 يناير 2024

"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي

طيران ناس
11:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم

فيروس كورونا
10:02 ص الأحد، 21 يناير 2024

تنبيه عاجل من "الصحة" للمواطنين في حال ظهور أعراض كورونا عليهم

رواتب - راتب - ريال - وظائف
9:01 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد

أهم 10
9:22 ص الأحد، 21 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رابط التقديم للوظائف المدنية بوزارة الدفاع وأمطار رعدية على هذه المناطق