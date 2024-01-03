انتهز الفرصة.. طريقة التقديم على 128 وظيفة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

أ أ
أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
وظائف مستشفى الملك فيصل.. المسميات الوظيفيةعالم رئيسي مؤقت - العمليات
الإدارية للأبحاث - الرياض 28/02/2024
عالم رئيسي مؤقت ـ مركز الطب الجينومي ـ الرياض 20/02/2024
منسق اداري ثاني ـ مكتب المدير العام التنفيذي - المدينة المنورة ـ المدينة المنورة ـ 15/01/2024
منسق اداري ثاني ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 15/01/2024
استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس جراحة زراعة الباطنية الرياض 28/02/2024
استشاري مساعد طب وجراحة العيون ـ طب العيون ـ الرياض 09/03/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصياستشاري مساعد التخدير - التخدير العام ـ الرياض 31/01/2024
استشاري مساعد التخدير - التخدير العام ـ الرياض 10/01/2024
استشاري مساعد، الرعاية المركزة ـ وحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء للبالغين ـ الرياض 30/03/2024
استشاري مساعد، الرعاية المركزة ـ وحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء للبالغين ـ الرياض 11/02/2024
استشاري مساعد، طب الأورام ـ طب الأورام ـ المدينة المنورة ـ 11/01/2024
استشاري مساعد طب العناية التلطيفية ـ طب الرعاية التلطيفية ـ الرياض 12/03/2024
استشاري مساعد, زراعة الكبد للأطفال ـ زراعة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال - الرياض 03/02/2024
استشاري مساعد، جراحة التجميل ـ الجراحة التجميلية ـ الرياض 17/03/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيمساعد رئيس تمريض ـ (ب-1) طوارئ بالغين ـ الرياض 07/02/2024
عالم مشارك اكلينيكي ـ أبحاث جينوم السرطان البشري ـ الرياض 23/01/2024
عالم أبحاث مشارك ـ التشخيص الجزيئي ـ الرياض 21/02/2024
مساعد ميكانيكي سيارات المركبات لمركز الملك فهد الوطني لسرطان الأطفال ـ الرياض 09/01/2024
مساعد ميكانيكي سيارات صيانة المركبات الرياض 09/01/2024
أخصائي إدارة استمرارية الأعمال ـ إدارة استدامة الأعمال الإلكترونية ـ الرياض 16/01/2024
كاتب ـ إدارة الهندسة السريرية ـ الرياض 11/01/2024
مهندس أجهزة طبية ثاني التصوير التحليلي والتجهيزات ـ جدة ـ 04/01/2024
مدرب سريري ـ وحدة زراعة الأعضاء الصلبة ـ الرياض 03/01/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيأخصائي تروية قلبية ـ خدمات التروية القلبية ـ جدة ـ 04/01/2024
صيدلاني سريري ـ صيدلية المرضى المنومين ـ جدة ـ 14/01/2024
أخصائي الصيدلية السريرية ـ إدارة خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/الحرجة ـ الرياض 03/01/2024
استشاري مشارك /عالم سريري المركز الخليجي لمكافحة والوقاية من السرطان ـ الرياض 19/03/2024
محلل علوم الحوسبة ـ علم الجينوم الحسابي ـ الرياض 03/01/2024
استشاري علم الأشعة التدخلية ـ الأشعة التداخلية والعلاجية ـ المدينة المنورة ـ 28/02/2024
استشاري علم الأشعة التدخلية ـ الأشعة التداخلية الرياض 25/02/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصياستشاري علم أشعة البطن ـ أشعة البطن ـ المدينة
المنورة ـ 04/01/2024
استشاري تخدير تخدير الأطفال ـ المدينة المنورة ـ 25/03/2024
استشاري طب العائلة ـ طب العائلة ـ الرياض 04/03/2024
استشاري قنوات الكبد والبنكرياس ـ الجراحة العامة ـ المدينة المنورة ـ 09/01/2024
استشاري أشعة أعصاب الأشعة التشخيصية ـ المدينة المنورة ـ 10/02/2024
استشاري تخدير الأطفال تخدير الأطفال المدينة المنورة ـ 16/01/2024
استشاري طوارئ أطفال ـ وحدة الطوارئ للأطفال الرياض ـ 10/01/2024
استشاري طوارئ أطفال ـ وحدة الطوارئ للأطفال الرياض ـ 08/01/2024
استشاري دم وأورام أطفال ـ الأورام الصلبة الرياض 14/01/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصياستشاري جراحة العمود الفقري جراحة العمود الفقر ي ـ الرياض 14/02/2024
طباخ أول ـ إنتاج خدمات الطعام ـ الرياض 01/04/2024
طباخ أول ـ خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 28/01/2024
طباخ ثاني ـ خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض 17/03/2024
محلل تحليلات البيانات تحليل المعلومات ـ الرياض 03/01/2024
أخصائي صحة أسنان ـ عيادة طب الأسنان ـ الرياض 08/01/2024
مأمور حركة ـ الموزعين ـ الرياض 07/01/2024
سائق ـ تجمع سائقي النقل الخفيف ـ الرياض 09/01/2024
سائق ـ عمليات النقل ـ الرياض 09/01/2024
ممثل علاقات الموظفين علاقات الموظفين ـ الرياض 14/01/2024
معاون بيئي ـ إدارة النفايات ـ الرياض 03/01/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيمساعد خدمات الطعام ـ خدمات الطعام للمرضى الرياض 14/01/2024
فني مختبر ثاني الجينوم التشخيص الجزيئي ، الرياض 11/01/2024
رئيس تمريض التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 27/01/2024
مدير , إدارة الإشراف على المشاريع ـ إدارة الإشراف على المشاريع ـ جدة ـ 11/01/2024
مدير إدارة الجودة ـ إدارة الجودة-المدينة ـ المدينة المنورة ـ 11/01/2024
سكرتير أول ـ طب الأطفال ـ المدينة المنورة ـ 10/01/2024
سكرتير أول ـ شؤون التمريض لمركز التميز لزراعة الأعضاء الرياض 04/01/2024
سكرتير ثاني ـ الخدمات المالية - الرياض ـ الرياض 16/01/2024
سكرتير ثاني ـ خدمات استخدام الاسرة ـ الرياض 09/01/2024
عامل نظافة ـ خدمات الإسكان لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 20/03/2024
عامل نظافة ـ عمال النظافة ـ الرياض 10/03/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيعامل نظافة ـ عمال النظافة ـ الرياض 09/03/2024
عامل نظافة ـ العمليات الميدانية ـ الرياض 04/03/2024
عامل نظافة ـ عمال النظافة ـ الرياض 07/02/2024
عامل نظافة ـ المخازن والمستودعات ـ الرياض 10/02/2024
ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني صيانة المستشفى والسكن - التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد ـ الرياض ـ 14/01/2024
محلل الاتصال الداخلي ـ الاتصال الداخلي - الرياض ـ الرياض 11/01/2024
محلل تطوير تقنيه المعلومات ـ تطوير النظم ـ الرياض 16/01/2024
كبير مدربي سريري لإسناد الحياة ـ مركز تدريب دعم الحياة الرياض 10/01/2024
مساعد صيانة ـ الهندسة الميكانيكية ـ الرياض 03/03/2024
مساعد صيانة ـ المرافق - معالجة المياه ـ الرياض 02/03/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيمساعد صيانة الأعمال المدنية الرياض 31/01/2024
مدير قسم الاتصالات الإدارية ـ الاتصالات الإدارية ـ جدة ـ 10/01/2024
مدير قسم الاتصالات الإدارية ـ الاتصالات الإدارية ـ الرياض 04/01/2024
مدير قسم ذكاء أعمال ـ ذكاء الأعمال ـ الرياض 08/01/2024
مدير قسم, مستودع البيانات ـ مستودع البيانات الرياض 08/01/2024
مدير قسم, تكميل الأجهزة الطبية تكامل الأجهزة الطبية ـ الرياض 10/01/2024
جزار خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض 11/02/2024
فني غاز طبي ـ الأجهزة الكهروميكانيكية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 16/01/2024
فني مختبر طبي , العناية التنفسية ـ التشغيل ومختبر غازات الدم ـ الرياض 07/01/2024
أخصائي مختبر مختبر التطابق النسيجي البشري الرياض 04/01/2024
تقني ثاني شبكات واتصالات ـ دعم الشبكة والاتصالات الرياض 03/01/2024
ممرض ممارس التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 21/02/2024
مرافق حديقة ـ خدمات الترفيه ـ الرياض 14/02/2024
فني رعاية المرضى ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 03/01/2024
أخصائي علاقات المرضى ـ علاقات المرضى ـ جدة ـ 08/01/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيصيدلاني ثاني ـ صيدلية الأورام لمركز
سرطان الأطفال الرياض 15/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية المرضى المنومين ، جدة ـ 09/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية المرضى المنومين ـ الرياض 08/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية الموظفين ـ جدة ـ 07/01/2024
متدرب علاج طبيعي مقيم ـ الدراسات العليا الطبية ـ الرياض 16/01/2024
عالم أبحاث رئيسي ـ الأبحاث والابتكار ـ الرياض 03/01/2024
مدير برنامج التمريض ـ إدارة تمريض القلب والأوعية الدموية ـ الرياض 28/02/2024
منسق الجودة بمعهد الملك فيصل للقلب ـ إدارة مركز القلب ـ الرياض 03/01/2024
منسق الجودة، السجلات الطبية ـ خدمات السجلات الطبية الرياض 10/01/2024
أخصائي العلاج بالأشعة إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 09/03/2024
أخصائي العلاج بالأشعة إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 20/02/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيممثل أول , شعبة الأشعة الخدمات المساندة للأشعة الرياض 16/01/2024
أخصائي توظيف ـ التوظيف الدولي الرياض 09/01/2024
فني العلاج التنفسي ـ الرعاية التنفسية العامة الرياض 24/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية السريرية ـ الرياض 12/03/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية الحرجة للأطفال الرياض 27/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية السريرية ـ الرياض 24/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ خدمات الرعاية التنفسية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض ـ 24/02/2024
رجل أمن أول ـ أمن المواقع ـ الرياض 03/01/2024
مهندس نظام الامن ـ التقنية الأمنية ـ الرياض 15/01/2024
كبير الفيزيائيين الطبيين ـ فيزياء التصوير الإشعاعي ـ الرياض 28/02/2024
كبير أخصائي العلاج الاشعاعي إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 20/02/2024
كبير ممثلي التوظيف ـ التوظيف المحلي الرياض 07/01/2024
كبير علماء الأبحاث ـ الأبحاث والابتكار ـ الرياض 31/03/2024
كبير علماء الأبحاث ـ الأبحاث والابتكار ـ الرياض 20/03/2024
كبير مدرسي التدريب ـ البرامج الصحية المساعدة ـ الرياض 09/01/2024
مشرف مناوب, عمليات المحطة تشغيل المحطات الرياض 07/01/2024
مشرف مناوب, عمليات المحطة تشغيل المحطات الرياض 08/01/2024
طبيب متخصص ـ طب العائلة ـ الرياض 10/01/2024
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصيطبيب متخصص ـ أمراض الدم العامة ـ الرياض 04/01/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 27/03/2024
ممرض أول ـ وحدة غسيل الكلى - لمركز التميز لزراعة الأعضاء ـ الرياض 03/01/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 17/03/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 20/02/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 18/02/2024
ممرض أول ـ وحدة العناية الطبية المركزة ـ جدة ـ 04/01/2024
مشرف خدمات طب العيون ـ خدمات طب العيون ـ الرياض 16/01/2024
فني توزيع الإمدادات المعقمة المركزية ـ الإمدادات الطبية المعقمة المركزية ـ الرياض 04/01/2024
أخصائي التصوير الإشعاعي ـ خدمات التصوير الشعاعي العام الرياض 09/01/2024
ميكانيكي نقل ـ صيانة المركبات الرياض 09/01/2024
مقدم طعام ـ المطعم الخاص الرياض 17/03/2024
مقدم طعام ـ خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 28/01/2024.
والمزيد ...