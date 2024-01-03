الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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انتهز الفرصة.. طريقة التقديم على 128 وظيفة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

مستشفى الملك فيصل
مستشفى فيصل التخصصي
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أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

وظائف مستشفى الملك فيصل.. المسميات الوظيفية

عالم رئيسي مؤقت - العمليات الإدارية للأبحاث - الرياض 28/02/2024
عالم رئيسي مؤقت ـ مركز الطب الجينومي ـ الرياض 20/02/2024
منسق اداري ثاني ـ مكتب المدير العام التنفيذي - المدينة المنورة ـ المدينة المنورة ـ 15/01/2024
منسق اداري ثاني ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 15/01/2024
استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس جراحة زراعة الباطنية   الرياض 28/02/2024
استشاري مساعد طب وجراحة العيون ـ طب العيون ـ الرياض 09/03/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

استشاري مساعد التخدير - التخدير العام ـ الرياض 31/01/2024
استشاري مساعد التخدير - التخدير العام ـ الرياض 10/01/2024
استشاري مساعد، الرعاية المركزة ـ وحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء للبالغين ـ الرياض 30/03/2024
استشاري مساعد، الرعاية المركزة ـ وحدة العناية المركزة لزراعة الأعضاء للبالغين ـ الرياض 11/02/2024
استشاري مساعد، طب الأورام ـ طب الأورام ـ المدينة المنورة ـ 11/01/2024
استشاري مساعد طب العناية التلطيفية ـ طب الرعاية التلطيفية ـ الرياض 12/03/2024
استشاري مساعد, زراعة الكبد للأطفال ـ زراعة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال -  الرياض 03/02/2024
استشاري مساعد، جراحة التجميل ـ الجراحة التجميلية ـ الرياض 17/03/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

مساعد رئيس تمريض ـ (ب-1) طوارئ بالغين ـ الرياض 07/02/2024
عالم مشارك اكلينيكي ـ أبحاث جينوم السرطان البشري ـ الرياض 23/01/2024
عالم أبحاث مشارك ـ التشخيص الجزيئي ـ الرياض 21/02/2024
مساعد ميكانيكي سيارات المركبات لمركز الملك فهد الوطني لسرطان الأطفال ـ الرياض 09/01/2024
مساعد ميكانيكي سيارات صيانة المركبات الرياض 09/01/2024
أخصائي إدارة استمرارية الأعمال ـ إدارة استدامة الأعمال الإلكترونية ـ الرياض 16/01/2024
كاتب ـ إدارة الهندسة السريرية ـ الرياض 11/01/2024
مهندس أجهزة طبية ثاني التصوير التحليلي والتجهيزات ـ جدة ـ 04/01/2024
مدرب سريري ـ وحدة زراعة الأعضاء الصلبة ـ الرياض 03/01/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

أخصائي تروية قلبية ـ خدمات التروية القلبية ـ جدة ـ 04/01/2024
صيدلاني سريري ـ صيدلية المرضى المنومين ـ جدة ـ 14/01/2024
أخصائي الصيدلية السريرية ـ إدارة خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/الحرجة ـ الرياض 03/01/2024
استشاري مشارك /عالم سريري  المركز الخليجي لمكافحة والوقاية من السرطان ـ الرياض 19/03/2024
محلل علوم الحوسبة ـ علم الجينوم الحسابي ـ الرياض 03/01/2024
استشاري علم الأشعة التدخلية ـ الأشعة التداخلية والعلاجية ـ المدينة المنورة ـ 28/02/2024
استشاري علم الأشعة التدخلية ـ الأشعة التداخلية الرياض 25/02/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

استشاري علم أشعة البطن ـ أشعة البطن ـ المدينة المنورة ـ 04/01/2024
استشاري تخدير تخدير الأطفال ـ المدينة المنورة ـ 25/03/2024
استشاري طب العائلة ـ طب العائلة ـ الرياض 04/03/2024
استشاري قنوات الكبد والبنكرياس ـ الجراحة العامة ـ المدينة المنورة ـ 09/01/2024
استشاري أشعة أعصاب الأشعة التشخيصية ـ المدينة المنورة ـ 10/02/2024
استشاري تخدير الأطفال تخدير الأطفال   المدينة المنورة ـ 16/01/2024
استشاري طوارئ أطفال ـ وحدة الطوارئ للأطفال  الرياض ـ 10/01/2024
استشاري طوارئ أطفال ـ وحدة الطوارئ للأطفال  الرياض ـ 08/01/2024
استشاري دم وأورام أطفال ـ الأورام الصلبة  الرياض 14/01/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

استشاري جراحة العمود الفقري  جراحة العمود الفقر ي ـ الرياض 14/02/2024
طباخ أول ـ إنتاج خدمات الطعام ـ  الرياض 01/04/2024
طباخ أول  ـ  خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 28/01/2024
طباخ ثاني ـ  خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض 17/03/2024
محلل تحليلات البيانات   تحليل المعلومات ـ  الرياض 03/01/2024
أخصائي صحة أسنان  ـ عيادة طب الأسنان ـ الرياض 08/01/2024
مأمور حركة ـ الموزعين ـ الرياض 07/01/2024
سائق ـ  تجمع سائقي النقل الخفيف ـ الرياض 09/01/2024
سائق ـ  عمليات النقل ـ الرياض 09/01/2024
ممثل علاقات الموظفين  علاقات الموظفين ـ الرياض 14/01/2024
معاون بيئي ـ إدارة النفايات ـ الرياض 03/01/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

مساعد خدمات الطعام ـ خدمات الطعام للمرضى الرياض 14/01/2024
فني مختبر ثاني الجينوم  التشخيص الجزيئي ، الرياض 11/01/2024
رئيس تمريض   التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 27/01/2024
مدير , إدارة الإشراف على المشاريع  ـ إدارة الإشراف على المشاريع ـ جدة ـ  11/01/2024
مدير إدارة الجودة ـ إدارة الجودة-المدينة ـ المدينة المنورة ـ 11/01/2024
سكرتير أول ـ طب الأطفال ـ المدينة المنورة  ـ 10/01/2024
سكرتير أول ـ شؤون التمريض لمركز التميز لزراعة الأعضاء  الرياض 04/01/2024
سكرتير ثاني ـ الخدمات المالية - الرياض ـ الرياض 16/01/2024
سكرتير ثاني ـ خدمات استخدام الاسرة ـ الرياض 09/01/2024
عامل نظافة ـ خدمات الإسكان لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 20/03/2024
عامل نظافة ـ عمال النظافة ـ الرياض 10/03/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

عامل نظافة ـ  عمال النظافة ـ الرياض 09/03/2024
عامل نظافة ـ العمليات الميدانية ـ  الرياض 04/03/2024
عامل نظافة ـ عمال النظافة ـ الرياض 07/02/2024
عامل نظافة ـ المخازن والمستودعات ـ الرياض 10/02/2024
ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني صيانة المستشفى والسكن - التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد ـ الرياض ـ 14/01/2024
محلل الاتصال الداخلي ـ  الاتصال الداخلي - الرياض ـ الرياض 11/01/2024
محلل تطوير تقنيه المعلومات ـ تطوير النظم  ـ الرياض 16/01/2024
كبير مدربي سريري لإسناد الحياة ـ مركز تدريب دعم الحياة الرياض 10/01/2024
مساعد صيانة ـ الهندسة الميكانيكية ـ الرياض 03/03/2024
مساعد صيانة ـ المرافق - معالجة المياه ـ الرياض 02/03/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

مساعد صيانة    الأعمال المدنية  الرياض 31/01/2024
مدير قسم الاتصالات الإدارية ـ الاتصالات الإدارية ـ جدة ـ 10/01/2024
مدير قسم الاتصالات الإدارية ـ  الاتصالات الإدارية ـ الرياض 04/01/2024
مدير قسم ذكاء أعمال ـ ذكاء الأعمال ـ الرياض 08/01/2024
مدير قسم, مستودع البيانات ـ مستودع البيانات الرياض 08/01/2024
مدير قسم, تكميل الأجهزة الطبية  تكامل الأجهزة الطبية ـ الرياض 10/01/2024
جزار    خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض 11/02/2024
فني غاز طبي ـ الأجهزة الكهروميكانيكية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 16/01/2024
فني مختبر طبي , العناية التنفسية ـ التشغيل ومختبر غازات الدم ـ  الرياض 07/01/2024
أخصائي مختبر مختبر التطابق النسيجي البشري  الرياض 04/01/2024
تقني ثاني شبكات واتصالات ـ دعم الشبكة والاتصالات الرياض 03/01/2024
ممرض ممارس التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 21/02/2024
مرافق حديقة ـ خدمات الترفيه ـ الرياض 14/02/2024
فني رعاية المرضى ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 03/01/2024
أخصائي علاقات المرضى ـ علاقات المرضى ـ جدة ـ 08/01/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

صيدلاني ثاني ـ صيدلية الأورام لمركز سرطان الأطفال   الرياض 15/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية المرضى المنومين ، جدة ـ 09/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية المرضى المنومين ـ الرياض 08/01/2024
صيدلاني ثالث ـ صيدلية الموظفين ـ جدة ـ 07/01/2024
متدرب علاج طبيعي مقيم ـ الدراسات العليا الطبية ـ الرياض 16/01/2024
عالم أبحاث رئيسي ـ الأبحاث والابتكار ـ  الرياض 03/01/2024
مدير برنامج التمريض ـ إدارة تمريض القلب والأوعية الدموية  ـ الرياض 28/02/2024
منسق الجودة بمعهد الملك فيصل للقلب ـ إدارة مركز القلب ـ الرياض 03/01/2024
منسق الجودة، السجلات الطبية ـ خدمات السجلات الطبية الرياض 10/01/2024
أخصائي العلاج بالأشعة إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 09/03/2024
أخصائي العلاج بالأشعة إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 20/02/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

ممثل أول , شعبة الأشعة الخدمات المساندة للأشعة الرياض 16/01/2024
أخصائي توظيف ـ التوظيف الدولي الرياض 09/01/2024
فني العلاج التنفسي ـ  الرعاية التنفسية العامة    الرياض 24/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية السريرية ـ الرياض 12/03/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية الحرجة للأطفال الرياض 27/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ الرعاية التنفسية السريرية ـ الرياض 24/02/2024
أخصائي علاج تنفسي ـ  خدمات الرعاية التنفسية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد ـ الرياض ـ        24/02/2024
رجل أمن أول ـ أمن المواقع ـ الرياض 03/01/2024
مهندس نظام الامن ـ التقنية الأمنية ـ الرياض 15/01/2024
كبير الفيزيائيين الطبيين ـ فيزياء التصوير الإشعاعي ـ الرياض 28/02/2024
كبير أخصائي العلاج الاشعاعي إدارة العلاج الإشعاعي ـ الرياض 20/02/2024
كبير ممثلي التوظيف ـ التوظيف المحلي الرياض 07/01/2024
كبير علماء الأبحاث ـ الأبحاث والابتكار  ـ الرياض 31/03/2024
كبير علماء الأبحاث ـ الأبحاث والابتكار ـ الرياض 20/03/2024
كبير مدرسي التدريب ـ البرامج الصحية المساعدة ـ الرياض 09/01/2024
مشرف مناوب, عمليات المحطة  تشغيل المحطات الرياض 07/01/2024
مشرف مناوب, عمليات المحطة  تشغيل المحطات الرياض 08/01/2024
طبيب متخصص ـ طب العائلة ـ الرياض 10/01/2024

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

طبيب متخصص ـ أمراض الدم العامة ـ الرياض 04/01/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 27/03/2024
ممرض أول ـ وحدة غسيل الكلى - لمركز التميز لزراعة الأعضاء ـ الرياض 03/01/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 17/03/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 20/02/2024
ممرض أول ـ التوظيف والمحافظة على الممرضين ـ الرياض 18/02/2024
ممرض أول ـ وحدة العناية الطبية المركزة ـ جدة ـ 04/01/2024
مشرف خدمات طب العيون ـ خدمات طب العيون ـ الرياض 16/01/2024
فني توزيع الإمدادات المعقمة المركزية ـ الإمدادات الطبية المعقمة المركزية ـ الرياض 04/01/2024
أخصائي التصوير الإشعاعي ـ خدمات التصوير الشعاعي العام   الرياض 09/01/2024
ميكانيكي نقل ـ صيانة المركبات الرياض 09/01/2024
مقدم طعام ـ المطعم الخاص  الرياض 17/03/2024
مقدم طعام ـ خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 28/01/2024.
والمزيد ...

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.. طريقة التقديم

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:

(اضغط هنا).

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