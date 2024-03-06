سارع بالتقديم.. معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول في جميع التخصصات

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، بمدينة الرياض، فتح القبول لحملة الثانوية "جميع التخصصات".

علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول في جميع التخصصات

نبذة عن التدريب



شروط القبول



نبذة عن البرنامج



موعد التسجيل



طريقة التسجيل

