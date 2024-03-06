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سارع بالتقديم.. معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول في جميع التخصصات

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية
أ أ
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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، بمدينة الرياض، فتح القبول لحملة الثانوية "جميع التخصصات".

علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

معهد الصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول في جميع التخصصات
نبذة عن التدريب

1 - التدريب باللغة الإنجليزية.
2 - فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
3 - التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية.
4 - رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.

شروط القبول

1 - أن يكون من أبناء المملكة.
2 - أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
3 - خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها "جميع التخصصات".
4 - أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
5 - اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.


نبذة عن البرنامج

- البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
- يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات، يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
- يقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعًا تدريبيًا.

موعد التسجيل

- التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/25هـ الموافق 2024/03/06م.

طريقة التسجيل

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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