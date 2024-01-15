الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بـ6 مميزات.. فتح باب التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية
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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف الاتصالات السعودية.. المسميات الوظيفية

-  مدير مساعد تسليم NIP
-  خبير التحول الرقمي
-  مساعد مدير تطوير الأعمال
-  مساعد مدير الإدارة التجارية NIP
-  مدير الحساب الرئيس.

وظائف الاتصالات السعودية.. التخصصات المطلوبة

1- إدارة الأعمال
2- المبيعات
3- التسويق
4- الاقتصاد
5- تقنية المعلومات
6- هندسة الحاسب
7- الهندسة الإلكترونية
8- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.


مزايا وظائف الاتصالات السعودية

1- رواتب تنافسية.
2- بدل سكن.
3- بدل نقل.
4- علاوة أداء سنوية.
5- تأمين طبي للموظف وعائلته.
6- التطوير الوظيفي.

نبذة عن الشركة

الاتصالات السعودية شركة رقمية رائدة، تهدف للتقدم دائمًا، وتسعى للتطور والابتكار، تفكر بالمستقبل لتصنعه للبقاء في المقدمة كشركة ذات إرادة وهدف، وتقدم الحلول والخدمات الرقمية في مجالات متعدّدة.

وتمتلك الشركة الريادة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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