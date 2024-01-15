عاجل.. بـ6 مميزات.. فتح باب التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف الاتصالات السعودية.. المسميات الوظيفية



وظائف الاتصالات السعودية.. التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



مزايا وظائف الاتصالات السعودية



نبذة عن الشركة



- مدير مساعد تسليم NIP- خبير التحول الرقمي- مساعد مدير تطوير الأعمال- مساعد مدير الإدارة التجارية NIP- مدير الحساب الرئيس.1- إدارة الأعمال2- المبيعات3- التسويق4- الاقتصاد5- تقنية المعلومات6- هندسة الحاسب7- الهندسة الإلكترونية8- أو ما يعادلهم.- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- إجادة اللغة الإنجليزية.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.1- رواتب تنافسية.2- بدل سكن.3- بدل نقل.4- علاوة أداء سنوية.5- تأمين طبي للموظف وعائلته.6- التطوير الوظيفي.الاتصالات السعودية شركة رقمية رائدة، تهدف للتقدم دائمًا، وتسعى للتطور والابتكار، تفكر بالمستقبل لتصنعه للبقاء في المقدمة كشركة ذات إرادة وهدف، وتقدم الحلول والخدمات الرقمية في مجالات متعدّدة.

وتمتلك الشركة الريادة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة.





طريقة التقديم

