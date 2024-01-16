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عاجل.. بـ6 مميزات.. رابط التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

STC
شركة الاتصالات السعودية
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دخل إعلان شركة الاتصالات السعودية "STC" عن وجود وظائف شاغرة لديها يومه الثاني، اليوم الثلاثاء، ومازال الباب مفتوحًا لاستغلال الفرصة والتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف.اضافة اعلان

6 مميزات لوظائف شركة الاتصالات

وأعلنت الشركة عن وجود 6 مميزات لهذه الوظائف، مما يجعلها فرصة كبيرة لمن يريد الحصول على وظيفة في هذ القطاع.
ولم تحدد الشركة موعدًا لنهاية فترة التقديم، ولكنها أكدت على أن الباب مفتوح حتى تحصل على العدد المطلوب من الراغبين في التوظيف لديها، فبادر الآن واحجز مكتبك.

وظائف الاتصالات السعودية.. المسميات الوظيفية

وكانت شركة الاتصالات السعودية (STC) قد أعلنت أمس عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
 -  مدير مساعد تسليم NIP
-  خبير التحول الرقمي
-  مساعد مدير تطوير الأعمال
-  مساعد مدير الإدارة التجارية NIP
-  مدير الحساب الرئيس.

وظائف الاتصالات السعودية.. التخصصات المطلوبة

1- إدارة الأعمال
2- المبيعات
3- التسويق
4- الاقتصاد
5- تقنية المعلومات
6- هندسة الحاسب
7- الهندسة الإلكترونية
8- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

مزايا وظائف الاتصالات السعودية

1- رواتب تنافسية.
2- بدل سكن.
3- بدل نقل.
4- علاوة أداء سنوية.
5- تأمين طبي للموظف وعائلته.
6- التطوير الوظيفي.

نبذة عن الشركة

الاتصالات السعودية شركة رقمية رائدة، تهدف للتقدم دائمًا، وتسعى للتطور والابتكار، تفكر بالمستقبل لتصنعه للبقاء في المقدمة كشركة ذات إرادة وهدف، وتقدم الحلول والخدمات الرقمية في مجالات متعدّدة.
وتمتلك الشركة الريادة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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