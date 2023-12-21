عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (ينبع، رأس الخير، ينبع الصناعية) على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل





الدور الوطني للمستثمر في توطين الوظائف



طريقة التقديم

