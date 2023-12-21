عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء
حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
وذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (ينبع، رأس الخير، ينبع الصناعية) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية- مشغل معدات -
(عدد 1 للرجال)
- حرفي بالورشة - (عدد 1 للرجال)
- اعمال تحكم - (عدد 1 للرجال)
- مدير مشروع - (عدد 1 للرجال)
- قائد مجموعة - (عدد 1 للنساء)
- موظف استقبال - (عدد 2 للرجال والنساء)
- مراقب خدمات تقديم الأطعمة - (عدد 1 للنساء)
- إداري أعلى للنظام - (عدد 1 للرجال والنساء)
- دعم فني - (عدد - 2 للرجال والنساء)
- مدير العقد - (عدد - 1 للرجال)
- مهندس معدات طبية - (عدد 2 للرجال والنساء)
- فني تكييف - (عدد 3 - للرجال)
- فني كهرباء - (عدد 1 - للرجال)
المؤهلات المطلوبة- الثانوية
العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
الرواتبالرواتب الإجمالية تتراوح من 4,000 إلى 10,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة
والمؤهل والخبرة.
نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيلبرنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج
بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق
لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط.