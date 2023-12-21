الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
وذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (ينبع، رأس الخير، ينبع الصناعية) على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- مشغل معدات - (عدد 1 للرجال)
- حرفي بالورشة - (عدد 1 للرجال)
- اعمال تحكم - (عدد 1 للرجال)
- مدير مشروع - (عدد 1 للرجال)
- قائد مجموعة - (عدد 1 للنساء)
- موظف استقبال - (عدد 2 للرجال والنساء) 
- مراقب خدمات تقديم الأطعمة - (عدد 1 للنساء)
- إداري أعلى للنظام - (عدد 1 للرجال والنساء)
- دعم فني - (عدد - 2 للرجال والنساء)
- مدير العقد - (عدد - 1 للرجال)
- مهندس معدات طبية - (عدد 2 للرجال والنساء)
- فني تكييف - (عدد 3 - للرجال)
- فني كهرباء - (عدد 1 - للرجال)

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس

الرواتب

الرواتب الإجمالية تتراوح من 4,000 إلى 10,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط.


الدور الوطني للمستثمر في توطين الوظائف

وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا

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