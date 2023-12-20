عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

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حددت شركة الخطوط الحديدية (سار) طريقة التقديم والتسجيل في البرنامج المعلن عنه من قبل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والذي ينتهي بالتوظيف في قطاعات الشركة بما يلي: اضافة اعلان





طريقة التسجيل في برامج التوظيف في "سار"



شروط تقديم الخطوط الحديدية



تخصصات وظائف الخطوط الحديدية



مزايا برنامج المعهد التقني للخطوط الحديدية



رابط التقديم على وظائف الخطوط الحديدية

