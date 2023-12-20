الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

وظائف سار
وظائف "سار"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت شركة الخطوط الحديدية (سار) طريقة التقديم والتسجيل في البرنامج المعلن عنه من قبل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والذي ينتهي بالتوظيف في قطاعات الشركة بما يلي:اضافة اعلان

طريقة التسجيل في برامج التوظيف في "سار"

1ـ التوجه نحو رابط تقديم الخطوط الحديدية السعودية “من هنا“.
2ـ تسجيل الدخول من خلال إدراج البيانات المطلوبة في الحقول المخصص لها.
3ـ الضغط على مربع “التسجيل في البرنامج”.
4ـ رفع كافة الأوراق والثبوتيات المطلوبة والمحددة في شروط التقديم.
5ـ الضغط على مربع “إرسال الطلب”.


شروط تقديم الخطوط الحديدية

حددت شركة الخطوط الحديدية (سار) شروط التسجيل في الوظائف المعلن عنها في الشركة على النحو التالي:
ـ أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.
ـ أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية العامة (قسم علمي) على ألا يقل معدله عن (80%).
ـ ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة للمتقدم عن (70%).
ـ أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الصحية.
ـ أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم (23) عامًا، وألا يقل عن (18) عاماً.

تخصصات وظائف الخطوط الحديدية

تضمنت مجموعة الوظائف التي أعلنت عنها شركة الخطوط الحدود السعودية (سار) التخصصات التالية:
1ـ تخصص قيادة القطارات.
2ـ تخصص صيانة القاطرات والعربات.
3ـ تخصصات صيانة البنية التحتية للخطوط ومحطات السكك الحديدية.
4ـ تخصص الاتصالات والإشارات والتحكم.


مزايا برنامج المعهد التقني للخطوط الحديدية

ـ يحصل خريجو المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) على العديد من المزايا بعد تخرجهم من المعهد، ومن أهم هذه المزايا:
ـ التعيين المباشر في وظيفة بعد القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
ـ الحصول على راتب أثناء فترة التدريب يبدأ من (2000) ريال خلال السنة الأولى، ويصبح (3000) ريال للمدة المتبقية.
ـ الحصول على كافة المزايا التي يحصل عليها الموظف العادي من تسجيل في برامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، إضافةً إلى الحصول على إجازة سنوية مدفوعة التكاليف.


رابط التقديم على وظائف الخطوط الحديدية

يمكن لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة في إعلان المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الدخول إلى رابط تقديم الخطوط الحديدية السعودية لجميع الوظائف 1445 "من هنا".

اقرأ أيضا

عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة والضريبة 4:04 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

توضيح من الزكاة والضريبة والجمارك عن الوظائف المتاحة

صندوق الاستثمارات العامة1 12:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات

الهيئة العامة للموانئ 9:41 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

انتهز الفرصة .. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ بـ 5 بدلات متميزة

مؤسسة مسك 1:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

اقرأ أيضا

وظائف السعوديين
12:54 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال في عدد من التخصصات

مزايا خدمة مبايعة المركبات - بيع المركبات - الامن العام - ابشر
9:42 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الاحوال المدنية
8:44 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف سار
12:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

رياح-1
11:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

منها مكة.. تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً

2215122_0
10:36 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

رسميًا.. أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية (فيديو)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10:22 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا

أهم 10
9:38 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة ومهلة لمحطات الوقود

الدعم السكني - دعم - سكني
9:10 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني (تفاصيل)