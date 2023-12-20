عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

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حددت شركة الخطوط الحديدية (سار) طريقة التقديم والتسجيل في البرنامج
المعلن عنه من قبل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والذي ينتهي بالتوظيف
في قطاعات الشركة بما يلي:
طريقة التسجيل في برامج التوظيف في "سار"1ـ التوجه نحو رابط تقديم الخطوط الحديدية السعودية “من هنا“.
2ـ تسجيل الدخول من خلال إدراج البيانات المطلوبة في الحقول المخصص لها.
3ـ الضغط على مربع “التسجيل في البرنامج”.
4ـ رفع كافة الأوراق والثبوتيات المطلوبة والمحددة في شروط التقديم.
5ـ الضغط على مربع “إرسال الطلب”.
شروط تقديم الخطوط الحديدية حددت شركة الخطوط الحديدية (سار) شروط التسجيل في الوظائف المعلن عنها في
الشركة على النحو التالي:
ـ أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.
ـ أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية العامة (قسم علمي) على ألا يقل معدله عن (80%).
ـ ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة للمتقدم عن (70%).
ـ أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الصحية.
ـ أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم (23) عامًا، وألا يقل عن (18) عاماً.
تخصصات وظائف الخطوط الحديديةتضمنت مجموعة الوظائف التي أعلنت عنها شركة الخطوط الحدود السعودية (سار)
التخصصات التالية:
1ـ تخصص قيادة القطارات.
2ـ تخصص صيانة القاطرات والعربات.
3ـ تخصصات صيانة البنية التحتية للخطوط ومحطات السكك الحديدية.
4ـ تخصص الاتصالات والإشارات والتحكم.
مزايا برنامج المعهد التقني للخطوط الحديديةـ يحصل خريجو المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) على العديد من المزايا
بعد تخرجهم من المعهد، ومن أهم هذه المزايا:
ـ التعيين المباشر في وظيفة بعد القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
ـ الحصول على راتب أثناء فترة التدريب يبدأ من (2000) ريال خلال السنة الأولى، ويصبح (3000) ريال للمدة المتبقية.
ـ الحصول على كافة المزايا التي يحصل عليها الموظف العادي من تسجيل في برامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، إضافةً إلى الحصول على إجازة سنوية مدفوعة التكاليف.