توضيح من الزكاة والضريبة والجمارك عن الوظائف المتاحة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمواطنين الذين يبحثون عن فرص وظيفية في الهيئة، أن عليهم الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها وفق المتطلبات المطلوبة. اضافة اعلان

وشددت على ضرورة توفر الشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط عبر الرابط التالي: zat.ca/km3WVf





وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



المسميات الوظيفية:



الشروط والمهام:



موعد التقديم:



للتقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

