توضيح من الزكاة والضريبة والجمارك عن الوظائف المتاحة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمواطنين الذين يبحثون عن فرص وظيفية
في الهيئة، أن عليهم الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها وفق المتطلبات
المطلوبة.
وشددت على ضرورة توفر الشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط عبر الرابط التالي: zat.ca/km3WVf
وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركوكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت مؤخرا عن وجود وظائف شاغرة
بها، وهذه الوظائف في العديد من المجالات، وسوف يكون العمل في الرياض بالمملكة
العربية السعودية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:ـ مدير عام المخاطر والامتثال
ـ أخصائي رئيسي للتعافي من الكوارث
ـ أخصائي رئيسي (إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات)
ـ باحث قانوني
ـ مسؤول إعداد التقارير والتحليلات
ـ مدير قسم الضرائب والزكاة
ـ مشرف عمليات النقل العابر والشحن العابر
ـ خبير أمن المعلومات
ـ أخصائي أول المستودعات الفنية
ـ خبير رئيسي (التشغيل والصيانة)
الشروط والمهام:1ـ سعودي الجنسية
2ـ حاصل على مؤهل مناسب
3ـ خبرة سنتين على الأقل
4ـ التنظيم والدقة في العمل
5ـ وجود خبرة في الحاسب الآلي والتقنية الحديثة