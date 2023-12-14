وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر
وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع
الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفيةـ مدير الإيرادات.
ـ مدير - هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مدير أول - الفن.
ـ مدير - هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مدير أول-إستراتيجية المحفظة.
ـ مدير التعلم والتطوير.
ـ مدير المبيعات والتسويق.
ـ مدير أول – هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مساعد مدير-كشوف المرتبات.
ـ مدير الهندسة.
ـ مدير-هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مشغل سائق.
ـ والمزيد ...
عن مشروع البحر الأحمريُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي) مشروع السياحة الفاخرة الأكثر
طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر.
بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
طريقة التقديمأوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن
للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على
الرابط التالي:
رابط التقديم(اضغط هنا).
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