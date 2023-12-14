الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات

صندوق الاستثمارات العامة1
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

ـ مدير الإيرادات.
ـ مدير - هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مدير أول - الفن.
ـ مدير - هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مدير أول-إستراتيجية المحفظة.
ـ مدير التعلم والتطوير.
ـ مدير المبيعات والتسويق.
ـ مدير أول – هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مساعد مدير-كشوف المرتبات.
ـ مدير الهندسة.
ـ مدير-هندسة المناظر الطبيعية.
ـ مشغل سائق.
ـ والمزيد ...

عن مشروع البحر الأحمر

يُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي) مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر.
بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

طريقة التقديم

أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم

(اضغط هنا).

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تصدر قريبًا.. أهم تعديلات "الزكاة" على لائحة التصرفات العقارية

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات

تعرف على شروط اعتماد «التوقيع الإلكتروني» في التعاملات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للموانئ 9:41 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

انتهز الفرصة .. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ بـ 5 بدلات متميزة

مؤسسة مسك 1:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

وزارة المالية 9:51 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

آخر فرصة.. اليوم تنتهي فترة التقديم على المالية في البنك الدولي بواشنطن

هيئة المواصفات 10:38 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

اقرأ أيضا

التأمينات الاجتماعية
6:47 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

حساب المواطن
3:00 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

الموارد البشرية
2:08 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:09 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

وزارة الداخلية
1:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة

جواز السفر
12:13 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجوازات: لا يُشترط تغيير جواز السفر ولكن عليك الالتزام بهذه الشروط

tbl_articles_article_25783_971e8f78217-5696-42ce-b652-dba0304279ba
11:06 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج

مذاكرة طفل
1:20 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أظهر حبك لطفلك في 10 خطوات

أهم 10
10:53 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج قبول المباحث العامة وطريقة الحصول على إعانة حافز