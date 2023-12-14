وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات

أ أ

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



عن مشروع البحر الأحمر



طريقة التقديم



رابط التقديم



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة

