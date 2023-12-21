الآن.. وزارة الصحة تفتح باب التقديم على وظائف لحملة البكالوريوس بدون خبرة

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أعلنت وزارة الصحة، عن فتح باب التقديم على وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير، في التخصصات التالية (تقنية معلومات، هندسة شبكات، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب آلي، أمن سيبراني، أمن معلومات). اضافة اعلان

وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





التخصصات المطلوبة



الشروط



موعد التقديم



طريقة التقديم

