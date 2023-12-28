تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.





سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



وفيما يلي خطوات سبب عدم الأهلية:زيارة المنصة الإلكترونية (من هنا ).أدخل على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي.اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق).استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.



يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية :

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك أهلاً بك خالد،يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية،، شاكرين لك December 28, 2023

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

