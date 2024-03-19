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عاجل.. تخفيض مخالفات بقيمة 80 ألف إلى 15 ألف ريال.. المرور يعلق

المرور السعودي
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار أحد المستفيدين، بشأن تخفيض  مخالفات بقيمة 80 ألف ريال  إلى 15 ألف ريال.

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وقال المستفيد في استفسار عبر حساب المرور في منصة إكس : "السلام عليكم ورحمة الله .. عندي مخالفات بقيمة 80 الف ريال ولما دخلت من تطبيق الراجحي بسدد عن  برقم الهويه وجدت المبلغ 15 ألف هل هذا تخفيض أو تسويه أو خلل في النظام".
وأجاب المرور بقوله : "وعليكم السلام، يمكنك السداد عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور. يسعدنا تواصلك".

مخالفة قائد مركبة

وفي وقت سابق، باشرت الإدارة العامة للمرور مخالفة قيام قائد مركبة بالسير بسرعة جنونية وتجاوز المسارات قبل لحظات من انطلاق أذان المغرب ليوم أمس الأحد.
وأوضت الإدارة، في بيان لها، أن مرور الرياض يخالف قائد مركبة تجاوز السرعة المحددة على الطريق ولم يلتزم بالمسارات المحددة قبل لحظات من الإفطار .
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أصدرت تنبيهًا يحمل بشرى سارة بخصوص بعض المخالفات.

وحول سؤال يقول:" كيف أقدم اعتراضًا على مخالفة من عسكري، حيث جاءت الرسالة مكتوب عليها لا يمكن الاعتراض"، أوضحت على حسابها في منصة إكس، بضرورة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

"المرور" يحذر من مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

فيما كشفت الإدارة أن غرامة استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة تصل قيمتـها إلى 900 ريال كحدٍ أعلى.
وشددت على أن استخدام الهاتف أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادث.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية ارتداء حزام الأمان من قائدي المركبات، للمحافظة على سلامتهم الشخصية وسلامة المرافقين.
وقالت إدارة المرور، إن التزام قائد المركبة بحزام الأمان يعزز من سلامته، ويمنع ارتكاب مخالفات خطيرة، مبينة أن هناك ثلاثة احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقين يمنعهم حزام الأمان وهي كما يلي:
1 - مخالفة حزام الأمان.
2 - مخاطر إهمال حزام الأمان.
3 - الاصطدام بالزجاج الأمامي.
4 - الاندفاع والسقوط خارج المركبة.
5 - الاصطدام بمقود المركبة أو الباب وغيرها.
6 - مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.

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