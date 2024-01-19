عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة خصوصي لعدة سنوات

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أوضّحت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.





رسوم تجديد رخصة القيادة اضافة اعلان



رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على سؤال يقول: "كم رسوم تجديد الرخصة 5 سنين خصوصي؟".وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم تجديد الرخصة لكافة أنواع المركبات في المملكة.وأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.