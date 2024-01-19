عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة خصوصي لعدة سنوات

أوضّحت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد رخصة القيادة
الخاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.
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وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة
"إكس" على سؤال يقول: "كم رسوم تجديد الرخصة 5 سنين خصوصي؟".
وجاء رد "المرور": " تفضّل
بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم تجديد الرخصة لكافة أنواع
المركبات في المملكة.
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
وأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:
1 - رخصة سير خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل
خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة
خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة
أجرة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة سير نقل عام
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة سير حافلة
عامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة سير دراجة
آلية
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة
أشغال العامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.