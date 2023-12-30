السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" يطرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر غدا .. طريقة الوصول للخدمة

المرور
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.اضافة اعلان

طرح لوحات إلكترونية عبر أبشر 


ويبدأ المزاد الإلكتروني للوحات المميزة غدا الأحد الموافق 31 ديسمبر وينتهي يوم الاثنين 1 يناير 2024.

طريقة الوصول للخدمة:


1- الدخول على منصة أبشر .

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار المرور .

4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

خدمة مبايعة المركبات

في وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

معاينة وفحص المشتري للمركبة:

ويتم ذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.

وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.



اقرأ أيضا

عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم

بعد تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات .. تنبيهات مهمة للمكلفين للاستفادة من القرار

تنبيه جديد حول صرف المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

عاجل.. الصندوق العقاري يحسم أحقية أصحاب العقود القديمة في الفترة المحددة لمستفيدي الدعم السكني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 1:01 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

الجوازات 3:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن مدة إصدار جواز السفر

الامطار - المرور 3:25 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"المرور": 6 خطوات لتجنب الحوادث أثناء هطول الأمطار

ابشر - مركبات - اذن مركبة 2:35 م السبت، 02 ديسمبر 2023

كيف تسقط مركبتك التالفة وتستفيد من المهلة التصحيحية بدون غرامات عبر أبشر؟

اقرأ أيضا

منصة قوى
3:01 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور عبر منصة "قوى"

قوى
12:00 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

طريقة وشروط نقل العامل من منشأة إلى أخرى داخليًا عبر منصة قوى

وزارة الداخلية
11:16 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل في قطاعات وزارة الداخلية غدًا

منصة قوى
7:08 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "قوى" بخصوص توثيق البيانات في شهر يناير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ضرب آخر حتى فاضت روحه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بجازان

القات المخدر - جازان - المخدرات
5:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

في نجران وجازان.. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات

نظام الضمان الاجتماعي المطور
5:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض على الضمان بشكل نهائي؟ .. توضيح مهم

وزارة التعليم
4:04 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استخراج شهادة دراسية بدل فاقد عبر بوابة نتائجي 1445

ا
3:12 م السبت، 30 ديسمبر 2023

شاهد.. تراكم أكوام البرد في شوارع بريدة والمعدات الثقيلة تتدخل لرفعها

فرص وظائف
3:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم