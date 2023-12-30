"المرور" يطرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر غدا .. طريقة الوصول للخدمة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. اضافة اعلان





طرح لوحات إلكترونية عبر أبشر



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⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/xnJ5vF9m06 تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧ #أبشر ⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. December 30, 2023

ويبدأ المزاد الإلكتروني للوحات المميزة غدا الأحد الموافق 31 ديسمبر وينتهي يوم الاثنين 1 يناير 2024.1- الدخول على منصة أبشر .2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3- اختيار المرور .4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.خدمة مبايعة المركباتفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".معاينة وفحص المشتري للمركبة:ويتم ذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.