عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها

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نبه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من إجراء عدة خطوات أو أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.





أسباب إيقاف الدعم السكني: اضافة اعلان



الفترة المحددة لتخصيص الأرض للإسكان:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا لعناية المستفيدين يقول فيه :" استفسار.. هل إذا أخذت تمويل شخصي من البنك يسقط الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: :" عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني" :1- إلغاء العقد2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات4-التعثر بسداد القسط الشهري5-السداد المبكر للتمويلأيضا تفاعل تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية في وقت سابق، مع استفسار من قبل مواطن يستفسر فيه عن الفترة المحددة "36 شهرا" من وقت تخصيص الأرض للإسكان.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: " ما المقصود بالمدة المحددة ٣٦ شهرا من تاريخ تخصيص الأرض من الإسكان أو توقيع العقد مع صندوق التنمية العقارية الجهة الممولة".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين "عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول استفسارك , المدة المحددة للبناء الذاتي 36 شهرا بدءً من أول دفعة".