عاجل.. قام بشراء شقة من شخص حصل عليها من الصندوق العقاري.. هل يحق له التقديم على "سكني"؟

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل شخص يسأل عن أحقيته في الحصول على شقة بالرغم أنه اشترى واحدة من آخر كان قد حصل عليها من الصندوق العقاري. اضافة اعلان





الحصول على شقة من الصندوق العقاري:



إخلاء طرف لمتوفي من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا اشتريت شقة تمليك قبل النظام الجديد من شخص أخذ الشقة من صندوق التنمية العقاري وخلال سنتين سددت الصندوق هل يحق لي التقديم على سكني أم لا".وجاء الرد : " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. عزيزي المستفيد في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى" .وفي وقت سابق أجاب حساب العناية المستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية الحصول على طلب "إخلاء طرف" لوالده المتوفي.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب قائلا : "أريد إفادة للوالد الله يرحمه بعدم الاستفادة من صندوق التنمية ".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله ".