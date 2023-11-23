عاجل.. "الخارجية" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية عن
توفر وظائف تعاقدية للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.
* المسميات الوظيفية:1 - باحث.
2 - سكرتير تنفيذي.
3 - سكرتير قانوني.
4 - أخصائي أمني.
5 - مشرف حاسب آلي.
6 - مترجم لغة إنجليزية.
7 - أخصائي علاقات عامة.
8 – وظيفة إدارية مساندة.
* شروط التقديم:وأكدت الوزارة أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفية، حيث
يشترط في المتقدم:
1– إجادة اللغة الإنجليزية
2– أن يكون من أبناء المملكة.
3 – أن يتعهد خطيًا بمباشرة عمله لدى البعثات في الخارج.
4– إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
5– أن لا يكون محكومًا عليه في حد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6– أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة وتقدير لا يقل عن "جيد جدًا".
* المزايا: أجر شهري.
بدل سكن.
تأمين طبي.
تذاكر سنوية.
بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
بدلات أخرى.
* طريقة التقديم:
أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله اليوم الخميس الموافق 23 من نوفمبر وينتهي التقديم يوم الأربعاء 29 من نوفمبر.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).