رابط التقديم.. معهد الإدارة العامة يفتح التوظيف بكافة المناطق

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أعلن معهد الإدارة العامة (IPA)، يعلن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة
كأعضاء هيئة التدريب (مساعد مدرب / مدرب) للمواطنين بالمركز الرئيسي والفروع والتي
يرغب المعهد بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد - وفقاً للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:1- وظائف المدربين (حملة الماجستير):
التخصصات المطلوبة:
- (العلوم المالية، إدارة المخاطر المالية، الموارد البشرية، الإدارة العامة، المالية العامة، السلوك التنظيمي).
* الشروط:- إجادة اللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) عام.
- الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
- أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.
- أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معاً.
- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الماجستير عن (3,75 من 5) أو (3 من 4).
- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.
2- وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس):
التخصصات المطلوبة:
- (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال، الاقتصاد.
* الشروط:- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (27) عام.
- الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
- أن تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- أن تكون الدراسة لمرحلة البكالوريوس بالانتظام.
- ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من (3) سنوات.
- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الماجستير عن (3,75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جداً أو أعلى.
- الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة الماجستير.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.
* التقديم:- للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات؛ والتقديم عبر موقع
المعهد الرسمي:
- رابط التقديم: ( اضغط هنا )