سارع بالتقديم.. "طيران أديل" تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت
شركة طيران أديل - التابعة لشركة الخطوط الجوية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن
توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية1 -
مدير المواد.
2 - مفتش جودة.
3 - محلل بيانات.
4 - مخطط المادي.
5 - مدير الامتثال.
6 - مدير صيانة أول.
7 - مدير السجلات الفنية.
8 - أخصائي المقصورة لوسا.
9 - ميكانيكي صيانة الخطوط.
10 - أخصائي ممثل العمليات التجارية.
11 - أخصائي عمليات الطيران LOSA.
12 - محاسب دفتر الأستاذ العام والمخزون.
13 - مهندس الخدمات الفنية (إلكترونيات الطيران).
14 - والمزيد ...
طريقة
التقديم
وأوضحت
الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر
عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).