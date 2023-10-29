سارع بالتقديم.. "طيران أديل" تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت شركة طيران أديل - التابعة لشركة الخطوط الجوية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



طريقة التقديم



1 - مدير المواد.2 - مفتش جودة.3 - محلل بيانات.4 - مخطط المادي.5 - مدير الامتثال.6 - مدير صيانة أول.7 - مدير السجلات الفنية.8 - أخصائي المقصورة لوسا.9 - ميكانيكي صيانة الخطوط.10 - أخصائي ممثل العمليات التجارية.11 - أخصائي عمليات الطيران LOSA.12 - محاسب دفتر الأستاذ العام والمخزون.13 - مهندس الخدمات الفنية (إلكترونيات الطيران).14 - والمزيد ...وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

