الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "طيران أديل" تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

511
شركة طيران أديل
أ أ

أعلنت شركة طيران أديل - التابعة لشركة الخطوط الجوية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - مدير المواد.
2 - مفتش جودة.
3 - محلل بيانات.
4 - مخطط المادي.
5 - مدير الامتثال.
6 - مدير صيانة أول.
7 - مدير السجلات الفنية.
8 - أخصائي المقصورة لوسا.
9 - ميكانيكي صيانة الخطوط.
10 - أخصائي ممثل العمليات التجارية.
11 - أخصائي عمليات الطيران LOSA.
12 - محاسب دفتر الأستاذ العام والمخزون.
13 - مهندس الخدمات الفنية (إلكترونيات الطيران).
14 - والمزيد ...

طريقة التقديم

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
12:16 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

حساب المواطن
12:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنويه عاجل من حساب المواطن بخصوص أهلية الدفعة 72

ارامكو السعودية
10:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

آخر فرصة.. غدًا ينتهى التقديم على وظائف أرامكو براتب شهري و4 مميزات

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

اقرأ أيضا

تنبيه من "الموارد" حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

الصحة تخصص 100 ألف بطاقة "أولوية خدمات صحية" لكبار السن

تفاصيل الوظائف العسكرية المتاحة لدى وزارة الدفاع ورابط التقديم

مساند يوضح طريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

لا تملك صك إيجار ولا ملكية وتعيش في منزل والدها.. كيف تثبت استقلاليتها في حساب المواطن؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وظائف-شاغرة-1694636191-0 2:30 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

F7lrakUWwAA4CI1 2:51 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. المباحث العامة تفتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى

9879و7899 1:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

6575678 5667 1:41 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

اقرأ أيضا

lbryd_fy_lswdy
2:22 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من "ص.ب" إلى واصل

حساب المواطن
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

هل العاملة المنزلية تؤثر على أهلية حساب المواطن؟

الدعم السكني سكني
7:14 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

الضمان الاجتماعي المطور
6:53 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف وكيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة
1:03 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. تحذير عاجل من "الأرصاد" والهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

وزير الصحة فهد الجلاجل
12:30 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. وزير الصحة: نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة

الكعبة - أمطار
12:16 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

حساب المواطن
12:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنويه عاجل من حساب المواطن بخصوص أهلية الدفعة 72

رعاية كبار السن
11:55 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الصحة: ارتفاع متوسط عمر الفرد بالمملكة إلى 78 عامًا