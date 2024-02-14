عاجل.. الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن.. التفاصيل كاملة

أ أ
أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التوظيف الموسمي لحملة الثانوية فأعلى، بعدة مدن خلال مُوسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف وزارة الحج والعمرة:
- مراقب حج وعمرة.
- خدمة عملاء.
- سائق.
- مهندسين.
- فني ميكانيكي.
أماكن العمل:
- مكة المكرمة.
- المدينة المنورة.
- جدة.
التفاصيل كاملة:
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل وظائف وزارة الحج من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".
موعد التقديم على وظائف وزارة الحج:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.
طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج:
- يمكن التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".