الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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عاجل.. الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية في 3 مدن.. التفاصيل كاملة

وزارة الحج والعمرة
وظائف وزارة الحج والعمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التوظيف الموسمي لحملة الثانوية فأعلى، بعدة مدن خلال مُوسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
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وظائف وزارة الحج والعمرة:


- مراقب حج وعمرة.
- خدمة عملاء.
- سائق.
- مهندسين.
- فني ميكانيكي.

أماكن العمل:


- مكة المكرمة.
- المدينة المنورة.
- جدة.

التفاصيل كاملة:


يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل وظائف وزارة الحج من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".

موعد التقديم على وظائف وزارة الحج:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/08/04هـ الموافق 2024/02/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/07هـ الموافق 2024/02/17م.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج:


- يمكن التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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