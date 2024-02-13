عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن توقفت دفعته بسبب عدم وجود الصك

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر عن سبب تعطل إحدى دفاعاته المالية.





توضيح من الصندوق العقاري بسبب توقف إحدى الدفعات:



سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:



صرف الدفعة الأخيرة من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسار لخدمة العناية بالمستفيدين يقول فيه : " لدي مشكلة ما عرفت أحلها ألحقت بي أذى كبيرا رفضوا إعطائي الدفعة بسبب تجاوز المدة".وأوضح أن السبب كان في تجاوز المدة عدم وجود الصك والسبب الرئيسي الوزارة وزارة الإسكان لم تفرز الصكوك إلا بعد ثلاث سنوات مما عطل الدفعة الأخيرة ولم أستلم دفعة مرحلة رهن الصك.. وين أتوجه ووش الحل".وجاءه الرد: "عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة "36 شهرا".. ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يستفسر عن سبب عدم تمكين ترحيل المعاملة للصندوق العقاري.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" عند طلب صرف الدفعة الأخيرة من دعم البناء الذاتي من بنك الراجحي أفادني البنك من أنه لم يتمكن من ترحيل المعاملة للبنك العقاري.. علما أن مازال متبقي من المهلة ٣٦ عشرة أيام.. فما السبب؟".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بطلب الدفعة بإمكانك متابعة طلب التقييم العقاري وصرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية "البنك الممول".